بولت يتمنى الانتصار في حفل الوداع

لندن (أ ف ب)

عبر أسطورة سباقات السرعة الجامايكي اوساين بولت عن رغبته في الاعتزال من دون أي هزيمة في البطولات الكبرى، في مؤتمر صحفي في لندن، قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى، حيث يخوض سباقه الأخير في سباق 100 متر.

وقال بولت (30 عاماً) الذي أعلن سابقاً، إن مشاركته في لندن ستكون الأخيرة له قبل اعتزاله «اوساين بولت اعتزل من دون هزيمة في سباق فردي، لا يهزم، لا يوقف، بالنسبة لي سيكون أفضل عنوان!».

وعما إذا لم يعد المرشح الأوفر حظاً في سباق 100 متر، أجاب بولت الذي عرف دوماً بإجابته الساخرة «هذا ما أتابع قراءته وما يقوله لي فريقي؛ لذا يجب أن أثبت نفسي مجدداً».

استهل بولت موسمه بطريقة عادية، فسجل أكثر من 10 ثوانٍ مرتين، قبل أن يستعيد مستواه في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي.