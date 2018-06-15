المقاومة اليمنية المشتركة على أبواب مطار الحديدة

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي، وام ووكالات (عدن، صنعاء، الحديدة)

بمشاركة وإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية، تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة أمس، إلى منطقة الدوار الكبير الواقعة عند مدخل مدينة الحديدة التي أصبحت في مرمى نيرانها. وقتل 96 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية في غارات مقاتلات التحالف العربي، والمواجهات مع المقاومة التي أكدت انهيار تحصينات الانقلابيين بالضربات القاصمة وغير المتوقعة التي كبدتهم خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة.

وقالت مصادر عسكرية «إن ميليشيات الحوثي لم تستطع الصمود أمام هجوم آلاف المقاتلين من قوات المقاومة اليمنية على مواقعها التي تتمترس خلفها ما أسفر عن انهيارات كبيرة في صفوفها وأسر العشرات، بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك في جبهة الحديدة». وأشارت إلى قيام قوات المقاومة اليمنية المشتركة بتمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة المزروعة بشكل عشوائي».

وتواصل قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية بمشاركة وإسناد إماراتي فاعل تقدمها الميداني من عدة محاور تجاه الحديدة محققة بذلك انتصارات عسكرية كبيرة وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية، وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي. وقد تمكنت من التقدم إلى الأطراف الجنوبية والغربية لمطار الحديدة الدولي تمهيداً لاقتحامه.

وأكدت المصادر أن قوات المقاومة في المحور الجنوبي تمكنت من الوصول إلى أطراف المطار وسط اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي التي انسحبت وسط تكبدها خسائر كبيرة، في حين تقدمت القوات من الجهة الغربية، وتمكنت من استعادة الدوار الرئيسي على مدخل منطقة منظر المحاذية للمطار من الجهة الغربية. وأكدت القيادات العسكرية الميدانية، أن تحرير المطار مسألة وقت ليس إلا، وأن العمليات مستمرة ومتقدمة وسط غارات وقصف بحري وجوي من مقاتلات التحالف والبوارج الحربية قبالة سواحل المحافظة. وأشارت إلى أن قوات المقاومة تقوم بتمشيط مزارع النخيل المحيطة في المطار من الألغام والقناصة الذين يتمركزون في بعض الجيوب.