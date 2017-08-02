كيربي يحلق بـلقب الطيران في كازان

كازان (الاتحاد)

واصل الأميركي كيربي تشامبليس تألقه في البطولة العالمية لسباقات الطيران «سباق ريد بُل الجوي»، بعدما كسب المركز الأول في الجولة التي أقيمت في مدينة كازان الروسية بعد ثلاثة أسابيع فقط من تحقيق فوزه الأول منذ تسع سنوات، وذلك في مرحلة بودابست، لترتفع حدة الإثارة في البطولة العالمية التي دشنت أبوظبي نسختها العاشرة مطلع العام الجاري بإقامة الجولة الافتتاحية.

وفيما جاء كيربي تشامبليس في المركز الأول في السماء الروسية، ليتصدر الترتيب العام للبطولة بمجموع 40 نقطة هذا الموسم، وأنهى الكندي بيت ماكلويد السباق في المركز الثاني لتسيطر قارة أميركا الشمالية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء الأميركي الآخر مايكل جوليان ثالثاً.

لم تمنع الأجواء التي تحولت من مشرقة إلى غائمة المشاهدين الذين بلغ عددهم 90 ألفاً من الاستمتاع بالسباق والحدث الجوي، لكن بدا وكأن للأجواء أثراً عميقاً على نتائج السباق التي جعلت من التنافس في البطولة العالمية مفتوحاً على مصراعيه قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وفي مفاجأة مدوية، شهد السباق سقوط أبرز المرشحين للفوز، من بينهم الياباني يوشيدي مورويا والتشيكي مارتن سونكا والألماني حامل اللقب العالمي ماتياس دولديرير، حيث رسبوا مبكراً بخسارتهم في مواجهاتهم المباشرة وسط الأجواء الماطرة في الجولة 14.

وقال تشامبليس الذي يعتبر الطيار الوحيد في الفريق الذي شارك في جميع السباقات منذ انطلاقها عام 2003: سيأخذك التحليق النظيف هناك إلى الأفق، وهذا ما نحاول أن نصنعه - الفريق بأكمله يساعدني في الخطوط والاستراتيجية وطائرة السباق.

وأضاف: عانينا في الجزء الأول من العام، لكن أنظر إلى كل سباق على حدة، وإذا واصلنا تحقيق الانتصار في السباقات فإننا سنفوز بالبطولة.