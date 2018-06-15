«الجامعة العربية»: ندعم «تحرير الحديدة»

أحمد شعبان، وام (القاهرة)

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية، وبشكل خاص ميناء الحديدة، وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في بيان صدر أمس في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة سلطنة عمان، وبناء على طلب من اليمن وتأييد كل من السعودية والإمارات لبحث تطورات الوضع في اليمن .

وترأس وفد الدولة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وجدد مجلس الجامعة التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.

وأعلن تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.