«الجامعة العربية»: ندعم «تحرير الحديدة»

أحمد شعبان، وام (القاهرة)
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية، وبشكل خاص ميناء الحديدة، وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
جاء ذلك في بيان صدر أمس في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة سلطنة عمان، وبناء على طلب من اليمن وتأييد كل من السعودية والإمارات لبحث تطورات الوضع في اليمن .
وترأس وفد الدولة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وجدد مجلس الجامعة التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.
وأعلن تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وحث المجلس كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت مراحل غابة في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ علي السكينة والسلامة العامة وأرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية. كما أدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات الانقلابية الحوثية للمدن اليمنية واستغلال ميناء الحديدة للاستيلاء على واردات المساعدات الإنسانية لليمن والتي أدت إلى آثار كارثية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن. ... المزيد