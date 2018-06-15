أبوظبي (الاتحاد)

نشر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على حسابه في «تويتر» أمس صوراً من داخل أحياء الحديدة تعكس حالة الغضب الشعبي ضد الحوثيين، وقال في تعليقات على الصور «يحرص شعب الحديدة على التحرر من نير الحوثي. كتابات من المدينة.. عملياتنا تأخذ على محمل الجد سلامة أهل الحديدة. كتابات متحركة من المدينة.. أهل الحديدة نسمعكم ونحن قادمون».

وأضاف في تغريدات «كل المؤشرات من داخل الحديدة تؤكد تطلع سكانها إلى تحريرهم من قبضة الميليشيات الحوثية المعتدية. نراعي سلامة السكان في تقدمنا ونتطلع إلى تحريرهم. شارفت ساعة النصر والتحرير».

وتابع قائلا: «غياب الحكمة والمنطق المرتبك أن الدفاع عن الحوثي دفاع عن قطر». وختم تغريداته بالقول: «الأخبار من الحديدة طيبة وقواتنا المسلحة رايتها خفاقة، عيدكم مبارك».