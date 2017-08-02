برشلونة يعلن رحيل نيمار إلى الدوري الفرنسي

برشلونة (وكالات)

قال برشلونة الإسباني في تغريدة على موقع تويتر، مقصورة على الصحافة أمس، إن لاعبه نيمار سيغادر النادي دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، وأكدت متحدثة باسم النادي محتويات التغريدة. وفي وقت سابق ذكر راديو كتالونيا، أن المهاجم البرازيلي أبلغ زملاءه بأنه سينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وكان نيمار أبلغ زملاءه بقراره الرحيل عن نادي برشلونة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأخير أمس، وذلك بعد أسابيع من تقارير عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعدما التزم نيمار (25 عاماً) الصمت طوال هذه المدة حول انتقاله المحتمل إلى باريس في صفقة، قد تصل قيمتها إلى 222 مليون يورو، بدا أن المهاجم الدولي حسم قراره بالرحيل.

وأفاد متحدث باسم النادي الكاتالوني بأن «اللاعب حضر إلى التدريب كما كان مقرراً وأبلغ زملاءه أنه سيرحل، المدرب أعطاه الإذن بعدم خوض التمرين، والذهاب للاهتمام بمستقبله».