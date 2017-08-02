البنزرتي يعيد النظر في مستوى البدلاء

القاهرة (الاتحاد)

أجبرت مباراة الترجي الأخيرة أمام الهلال السعودي بالجولة الثالثة من المرحلة الأولى، المدرب فوزي البنزرتي إلى إعادة النظر في مستوى البدلاء رغم الفوز باللقاء، ومنح البنزرتي الفرصة لكل اللاعبين الذين سافروا إلى الإسكندرية لخوض غمار البطولة، بعد ضمان الفريق بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، حيث كان اللقاء مغايراً لباقي اللقاءات على مستوى التشكيلة، التي خاضت المباراة.

واعتمد البنزرتي على كل اللاعبين الذين لم تتسن لهم الفرصة لإظهار قدراتهم والمنافسة بجدية على مكان في التشكيلة الرسمية، ورغم انتصار الترجي في هذا اللقاء فإنه خلّف العديد من نقاط الاستفهام حول مردود بعض اللاعبين، الذي لم يرتق إلى المستوى المأمول. وبالتالي بات من الضروري على إدارة النادي التفكير بجدية في ضم لاعبين جدد، ليصبح للترجي بدلاء يمكن الاستعانة بهم وقت الحاجة.

ولاقى اللاعب إلياس الجلاصي منذ قدومه إلى الفريق ترحيباً كبيراً من جماهير الفريق، رغم قلة ظهوره، خاصة مع المدرب السابق عمار السويح والحالي فوزي البنزرتي، وجاءت البطولة العربية لتؤكد أن اللاعب لم يكن يستحق ما أثير من ضجة إبان انتقاله إلى الفريق.

الجلاصي لعب أساسياً في لقاء الهلال السعودي، لكنه أثبت أنه في حاجة إلى مزيد من العمل وبذل مجهودات مضاعفة لإنقاص الوزن من جهة وتطوير أدائه من جهة ثانية.

ولم ينل المهاجم هيثم الجويني ثقة جماهير الفريق التونسي في البطولة، خصوصاً بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الهلال السعودي، ورغم الظلم من جانب الحكم الأردني أدهم مخادمة وتسرعه في اتخاذ قرار الطرد، باعتبار الجويني تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء وكان من المفروض حصوله على ضربة جزاء، إلا أن مستقبل اللاعب مع الترجي بات في مهب الريح.

وكانت إدارة الترجي احتجت بقوة عقب اللقاء، حيث تقدمت بشكوى رسمية لدى الاتحاد العربي، وطالبت لجنة التأديب بإعادة مشاهدة اللقطة عبر أشرطة الفيديو، وهو ما تمّ بالفعل وقرر الاتحاد العربي رفع العقوبة عن الجويني بعد التحقق من شرعية ركلة الجزاء، وبالتالي يحق للمهاجم هيثم الجويني المشاركة في لقاء الفتح الرباطي اليوم بعد نقض عقوبة الورقة الحمراء.

من جانبها أثارت تصريحات دياجو كارزيتو مدرب المريخ، غضب واستياء جماهير الترجي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرّح مدرب المريخ عقب نهاية لقاء فريقه الأخير، أن الترجي سيحظى بمرتبة الوصافة في البطولة العربية بمساعدة الحكام وليس بمجهودات لاعبيه.