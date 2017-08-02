الركراكي يؤجل مصير «فوزير»

القاهرة (الاتحاد)
أجل وليد الركراكي المدير الفني لنادي الفتح الرباطي، البت في مصير نجمه محمد فوزير الذي خطف نجومية دور المجموعات عن جدارة واستحقاق، مما جعله هدفاً لعدة أندية، خصوصاً المشاركة في البطولة التي فتحت قنوات التواصل مع ناديه من أجل الحصول على خدماته.
ويبدو أن الفتح المغربي بات مقتنعاً بصعوبة الإبقاء على اللاعب في ظل المغريات التي وصلته للتخلي عن خدماته، وذلك باعتراف وليد الركراكي مدرب الفريق، إلا أن إدارة النادي المغربي تفضل الانتظار حتى نهاية البطولة العربية لدراسة العروض التي يمتلكها، مع الترحيب برحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بسبب الإغراءات المالية التي تصله من مختلف الأندية، والرغبة في الاستفادة المادية من عائد بيعه، خصوصاً أن عقده ينتهي أواخر الموسم.
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وانتظر فوزير رحيل مراد باتنا، هداف الفريق السابق، إلى دوري الخليج العربي، كي تنفجر طاقته، وهو يترقب حالياً اللعب خارج المغرب من أجل تقديم المزيد من المردود المميز والحصول على أضواء الشهرة والإعلام، خصوصاً في ظل العرض الجاد من نادي النصر السعودي الذي طلب التعاقد مع اللاعب بعد متابعته عن قرب خلال البطولة، إضافة إلى تلقي اللاعب عرضاً من نادي الإمارات وعرضين آخرين أحدهما من الدوري القطري.
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ويجيد فوزير اللعب كصانع ألعاب ومهاجم ثانٍ، إضافة إلى إمكانية اللعب جناحاً، ويتمتع بحس تهديفي عالٍ.
وانضم فريقا الأهلي والزمالك المصريان إلى قائمة الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات اللاعب، بعد المستوى المقدم من طرفه خلال مباريات البطولة العربية.
وقام الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، باستدعاء فوزير في مباراة الكاميرون الأخيرة، وسيكون مطالباً بالاستعانة مجدداً بهذا اللاعب المتألق حالياً.