الركراكي يؤجل مصير «فوزير»

القاهرة (الاتحاد)

أجل وليد الركراكي المدير الفني لنادي الفتح الرباطي، البت في مصير نجمه محمد فوزير الذي خطف نجومية دور المجموعات عن جدارة واستحقاق، مما جعله هدفاً لعدة أندية، خصوصاً المشاركة في البطولة التي فتحت قنوات التواصل مع ناديه من أجل الحصول على خدماته.

ويبدو أن الفتح المغربي بات مقتنعاً بصعوبة الإبقاء على اللاعب في ظل المغريات التي وصلته للتخلي عن خدماته، وذلك باعتراف وليد الركراكي مدرب الفريق، إلا أن إدارة النادي المغربي تفضل الانتظار حتى نهاية البطولة العربية لدراسة العروض التي يمتلكها، مع الترحيب برحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بسبب الإغراءات المالية التي تصله من مختلف الأندية، والرغبة في الاستفادة المادية من عائد بيعه، خصوصاً أن عقده ينتهي أواخر الموسم.

وقدم فوزير مستويات فنية عالية خلال دور المجموعات، حيث تصدر هدافي المسابقة بـ4 أهداف، ليقود فريقه إلى نصف نهائي البطولة، معتلياً قمة المجموعة الثانية، ووصفه مدربه الركراكي بالموهبة الفذة والنادرة ورشحه للعب في الأندية الأوروبية، وهو ما يتوافق مع رغبة اللاعب في الالتحاق بإحدى الدوريات الأوروبية..

وانتظر فوزير رحيل مراد باتنا، هداف الفريق السابق، إلى دوري الخليج العربي، كي تنفجر طاقته، وهو يترقب حالياً اللعب خارج المغرب من أجل تقديم المزيد من المردود المميز والحصول على أضواء الشهرة والإعلام، خصوصاً في ظل العرض الجاد من نادي النصر السعودي الذي طلب التعاقد مع اللاعب بعد متابعته عن قرب خلال البطولة، إضافة إلى تلقي اللاعب عرضاً من نادي الإمارات وعرضين آخرين أحدهما من الدوري القطري.

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن نادي النصر استطلع رأي إدارة الفتح المغربي لأجل التعاقد مع فوزير، بيد أن «العالمي» اصطدم بطلب الإدارة المغربية الحصول على 1.5 مليون دولار لإعارة اللاعب موسماً واحداً فقط. وحصل فوزير على جائزة أفضل لاعب بالدور الأول خلال البطولة العربية. وطالبت جماهير النصر السعودي بالتعاقد مع اللاعب الذي رحب بالانضمام إلى العالمي. وبحسب صحيفة المدينة السعودية فإن النصر تقدم بطلب لإدارة التعاون للحصول على لاعب المحور البرازيلي ساندرو مانويل وإنها تنتظر الرد.

ويجيد فوزير اللعب كصانع ألعاب ومهاجم ثانٍ، إضافة إلى إمكانية اللعب جناحاً، ويتمتع بحس تهديفي عالٍ.

وانضم فريقا الأهلي والزمالك المصريان إلى قائمة الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات اللاعب، بعد المستوى المقدم من طرفه خلال مباريات البطولة العربية.

وقام الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، باستدعاء فوزير في مباراة الكاميرون الأخيرة، وسيكون مطالباً بالاستعانة مجدداً بهذا اللاعب المتألق حالياً.