الترجي والفتح.. ديربي أفريقي لخطف بطاقة النهائي

القاهرة (الاتحاد)

يلتقي فريقا الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، لحجز المقعد الثاني في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية المقامة بمصر، ويرفع الفريقان شعار الفوز في ديربي ساخن لشمال أفريقيا، تحت إدارة الحكم الدولي السعودي تركي الخضير، للحاق بالفائز من المباراة الأولى في هذا الدور، والتي جمعت بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني مساء أمس.

وتوصف هذه المواجهة «الأولى بين الفريقين في تاريخهما» بأنها من العيار الثقيل، نظراً للمستويات التي قدمها كل فريق خلال مشواره في الدور الأول، وسيطرتهما على الإحصائيات التي أكدت أنهما الأفضل والأقوى في البطولة بنهاية مرحلة المجموعات، وهو ما أهل الفريقين لتصدر مجموعتيهما بجدارة، حيث تصدر الترجي قمة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة «9 نقاط» متفوقاً على المريخ السوداني والهلال السعودي ونفط الوسط العراقي، فيما نجح الفتح في صنع المفاجأة باقتناصه صدارة المجموعة الثانية متفوقاً على العهد اللبناني والزمالك المصري والنصر السعودي.

ولم يسبق أن التقى الفريقان في أي مباراة رسمية، وهو ما يعزز من قيمة هذه المواجهة على الصعيد التاريخي، وفي ظل رغبة الفريقين في مواصلة مشوارهما نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويعزز من صفوف كل فريق مجموعة من المقومات التي ترجح كفته وتضفي صعوبة كبيرة على المواجهة، فالترجي يتسلح بخبرة لاعبيه وإمكاناتهم العالية ووجود جهاز فني على مستوى عالٍ يقوده المخضرم فوزي البنزرتي، الأمر الذي ساعده على تحقيق 3 انتصارات متتالية في البطولة حتى الآن، ويعول الترجي على مجموعة متميزة من اللاعبين أبرزهم فخر الدين بن يوسف وطه ياسين ومعز بن شريفية