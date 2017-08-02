5 مباريات ودية تجهز «الصقور» في صربيا

صربيا(الاتحاد)

دشن لاعبو الإمارات المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد بمعسكر صربيا، إثر راحة قصيرة حصلوا عليها من الجهاز الفني، وذلك لضمان عدم تعريضهم للإرهاق، بعد انتهاء التجمع الداخلي والتدريبات البدنية في النادي مؤخراً، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً قبل أن يقوم المدرب إيفان هاشيك بتصفية العدد إلى 28 لاعباً من بينهم الأجانب الثلاثة، الأرجنتيني ساشا والكوري الجنوبي بارك جونج والمغربي عبدالغني معاوي، بينما يسعى النادي لحسم الصفقة الأخيرة على صعيد الأجانب، في ظل المفاوضات الجارية في الوقت الحالي مع أكثر من لاعب، إذ تشير التوقعات إلى أن الأجنبي الجديد سيلحق بالبعثة في صربيا ليتمكن من تحقيق الانسجام المطلوب.

وقاد هاشيك ومساعده التونسي، نور الدين العبيدي، التدريبات أمس الأول، حيث وضع الجهاز الفني خطة مكثفة صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة للاعبين، قبل الدخول إلى أجواء المواجهات الودية، حيث تدرب الفريق في ملعب التدريب المرافق للمركز الرياضي، كما يخوض الفريق تدريبات التحمل في صالة التقوية البدنية.

وأظهر اللاعبون تجاوباً رائعاً مع الخطة المعدة، انطلاقاً من الرغبة الكبيرة في إظهار أفضل ما يملكون لدخول التشكيل الأساسي للفريق وتقديم المردود القوي في الموسم الجديد.

ويخوض فريق الإمارات 5 وديات خلال معسكره الحالي الذي يستمر 21 يوماً، حيث تبدأ ضربة البداية أمام أحد الفرق الصربية الأحد المقبل، وذلك بالتدرج في المستوى الفني للفرق التي يواجهها في المعسكر؛ لأن المدرب هاشيك يعول على كل ما يمكن أن يضع فريقه في أفضل مرحلة من الإعداد المطلوب.

وأكد خليل الطويل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، أن التدريبات كانت على فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن المعسكر يمضي بأفضل الترتيبات حسب البرنامج والخطط التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة النادي والجهاز الفني.

وأشاد الطويل بالمتابعة الحثيثة للشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل أعضاء المجلس، للاطمئنان على شؤون البعثة والتوجيهات الدائمة بتوفير الأجواء الملائمة والإمكانات اللازمة لدعم نجاح المعسكر، كما أشاد بانتظام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ الواجبات المطلوبة منهم وتفانيهم في التدريبات الأولية، مما يعطي انطباعاً ومؤشراً جيداً على طبيعة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.

وأضاف الطويل: إدارة النادي قامت بخطوات مهمة في الفترة الماضية لدعم الفريق بأفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، ونسعى إلى كل ما يمكن أن يمنحنا فرصة المنافسة على النتائج الإيجابية، وندرك جيداً قيمة التحضير القوي الذي يساعدنا على تعزيز طموحاتنا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للوصول إلى الأهداف المطلوبة، رغم التوقعات بارتفاع مستوى المنافسة من جميع الفرق في الموسم الجديد.