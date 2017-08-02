شباب أهلي دبي يخسر أمام تي إي سي

وليد فاروق (دبي)

خسر فريق شباب الأهلي دبي تجربته الودية الأولى أمام فريق تي إي سي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في هولندا، 1-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول، في افتتاح سلسلة المباريات التجريبية التي يخوضها الفريق في معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا.

وحرص الروماني أولاريو كوزمين مدرب الفريق على تجربة أكبر عدد من اللاعبين الموجودين معه في قائمة المعسكر، للتعرف على مستويات الجميع، حيث خاض المباراة بتشكيلتين مختلفتين تقريباً في كل شوط. وبدأ الفريق المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من ماجد ناصر، وعبد العزيز هيكل، ووليد عباس، وعبد العزيز الكعبي، ومحمد سبيل، وحسن إبراهيم، وسعيد أحمد، ووليد عمبر، وراشد حسن، وجاسم سالم، وماكيتي ديوب، وانتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين لصالح الفريق الهولندي.

وفي الشوط الثاني خاض شباب الأهلي دبي المباراة بتشكيلة مغايرة تماماً، حيث دفع كوزمين بـ10 لاعبين هم حسن حمزة وسالمين خميس ومانع محمد وسعود عبد الرازق وداوود علي وتوماس ولوفانور وخميس إسماعيل ومحمد خميس وسعد خميس.

ونجح الفريق في تقليص الفارق مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني توماس دي فيسنتي، إلا أن محاولات الفريق لإدراك التعادل، تقلصت بعد حصول سعد خميس على البطاقة الحمراء، لتعود الأفضلية للفريق الهولندي الذي نجح في إحراز هدفه الثالث عن طريق بالارك، لتنتهي المباراة بفوز تي إي سي 3-1.

وكعادته لم يبد الروماني كوزمين اهتماماً كبيراً بالنتيجة التي ألت إليها المباراة، على اعتبار أن الهدف من المباريات التجريبية يفوق التوقف عند نتيجتها ومتمثل في إحداث التجانس بين اللاعبين والتعرف على نقاط الضعف التي تحتاج إلى علاج.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق ثاني مبارياته التجريبية بعد غدٍ، حيث يواجه فريق هيلموند سبورت.