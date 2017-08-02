«العميد» يعتمد خطة تشييد استاد آل مكتوم

دبي ( الاتحاد)

اعتمدت إدارة نادي النصر إعادة تشييد استاد آل مكتوم بصورة كاملة، وليس الاكتفاء بتجديده فقط، لتتم إزالته تماماً وبناء استاد جديد بمواصفات حديثة وقياسية طبقاً لمواصفات الاتحاد الآسيوي، وبطاقة استيعابية أكبر، ليكون بأبهى حلة خلال استضافة مباريات نهائيات أمم آسيا عام 2019.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رؤساء الإدارات والأذرع التنفيذية بالنادي، وذلك للوقوف على استعدادات الأقسام المختلفة لانطلاق الموسم الجديد 2017 - 2018.

وبحسب الترتيبات الجديدة، تقرر أن يؤدي الفريق الأول تدريباته على الملعب الفرعي بعد عودته من معسكره الخارجي الذي يتواصل حالياً في المجر، على أن تقام مبارياته في بطولات الموسم المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل.

على صعيد آخر، غادر حسين عباس بعثة النصر عائداً إلى الدولة، وذلك للالتحاق بتأدية الخدمة الوطنية، فيما التحق الحارس محمد يوسف بالفريق رسمياً في معسكر المجر.