الجزيرة يواجه جو اهيد الهولندي غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة استعداداته القوية للموسم الجديد خلال معسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، ويخوض «فخر أبوظبي» مباراته الودية الرابعة غداً أمام فريق جو اهيد أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي تين كات لمواصلة تجهيز اللاعبين بشكل جيد، عبر هذه المباريات، استعداداً لموسم شاق يخوض خلاله الفريق عدداِ من المنافسات.

على جانب آخر، خسر الجزيرة أمام نيمجين الهولندي 1 - 2، في المباراة التي جرت على ملعب الأخير مساء أمس الأول ضمن معسكر «فخر أبوظبي» التحضيري للموسم الجديد والذي ينتهي في 11 من الشهر الجاري، حيث سيعود الفريق إلى العاصمة أبوظبي لمواصلة إعداده داخلياً، وكان تين كات المدير الفني للجزيرة قد أشرك 18 لاعباً في المباراة على مدار الشوطين للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.

وشهدت المباراة تقدم الفريق الهولندي بالهدف الأول، ثم عادل أحمد ربيع النتيجة للجزيرة، قبل أن يعود صاحب الأرض للتقدم بهدف الفوز، لتنتهي النتيجة على ذلك، وكان اللقاء شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ودفع تين كات في الشوط الأول بتشكيلة مكونة من علي خصيف في حراسة المرمى، ومحمد فوزي وفارس جمعة ومسلم فايز وسالم راشد رباعي دفاع، وشارك الفرنسي لاسانا ديارا ومحمد جمال وبوصوفة، بجانب الواعد أحمد فوزي، ودفع بالثنائي رشيدوف وعلي مبخوت في الهجوم.

كما دفع المدرب بعدد من اللاعبين في الشوط الثاني، وهم أحمد خليل وسيف خلفان وخالد السناني وأحمد ربيع وعيسى العتيبة ويعقوب الحوسني وسالم عبد الله.