الجزيرة يواجه جو اهيد الهولندي غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة استعداداته القوية للموسم الجديد خلال معسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، ويخوض «فخر أبوظبي» مباراته الودية الرابعة غداً أمام فريق جو اهيد أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي تين كات لمواصلة تجهيز اللاعبين بشكل جيد، عبر هذه المباريات، استعداداً لموسم شاق يخوض خلاله الفريق عدداِ من المنافسات.
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وشهدت المباراة تقدم الفريق الهولندي بالهدف الأول، ثم عادل أحمد ربيع النتيجة للجزيرة، قبل أن يعود صاحب الأرض للتقدم بهدف الفوز، لتنتهي النتيجة على ذلك، وكان اللقاء شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.
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كما دفع المدرب بعدد من اللاعبين في الشوط الثاني، وهم أحمد خليل وسيف خلفان وخالد السناني وأحمد ربيع وعيسى العتيبة ويعقوب الحوسني وسالم عبد الله.