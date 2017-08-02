«المحترفين» تجري قرعة دوري وكأس الخليج العربي اليوم

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة دوري المحترفين في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بمقر اتحاد الكرة، قرعة بطولتي كأس ودوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018.

ويشارك النجمان محسن مصبح حارس مرمى الشارقة ومنتخبنا الوطني السابق، ويوسف عزير لاعب نادي الشباب السابق، في إجراءات سحب القرعة التي يشهدها ممثلو الأندية، فيما وجهت لجنة دوري المحترفين الدعوة للأجهزة الإعلامية المختلفة التي ستقوم بتغطية الحدث، حيث تنقل قناتا أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية مراسم القرعة على الهواء مباشرة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولتين 12 فريقاً هي: الجزيرة، الوصل، وفريق شباب الأهلي دبي الذي يدخل الموسم المقبل بمسماه الجديد، العين، الوحدة، النصر، الظفرة، الشارقة، حتا، دبا، الإمارات وعجمان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي.

وبحسب الجدول الزمني المعلن سيتم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي أولاً بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يأتي على رأس إحداهما الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وعلى قمة الثانية الأهلي بطل كأس الخليج العربي لموسم 2016-2017، فيما تجرى قرعة دوري الخليج العربي على مرحلتين، الأولى تضم الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، ثم في المرحلة الثانية الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12. وستكون هذه القرعة معادة بعد أن تم إجراؤها سابقاً، لكن بعد صدور قراري الدمج ومشاركة شباب الأهلي دبي كفريق واحد، ووجود الشارقة بعد قرار دمجه مع نادي الشعب، فإن هذه التطورات أدت إلى إعادة تنفيذ مراسم القرعة مجدداً.

وبحسب أجندة الموسم الجديد، قررت لجنة دوري المحترفين أن ينطلق الموسم المقبل ببطولة كأس الخليج العربي يومي 8-9 سبتمبر المقبل، باستثناء مباراة العين التي ستقام في 4 سبتمبر لارتباطه ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الهلال السعودي في ربع نهائي المسابقة القارية، فيما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر بين الجزيرة بطل الدوري والوحدة بطل كأس رئيس الدولة يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق الدوري في 16 من الشهر نفسه.

وينتهي الموسم الرياضي في 29 أبريل 2018، وذلك نظراً لإقامة كأس العالم روسيا 2018، وضرورة انتهاء كل المسابقات بتوقيت مبكر حول العالم، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».