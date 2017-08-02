«المحترفين» تجري قرعة دوري وكأس الخليج العربي اليوم

دبي (الاتحاد)
تنظم لجنة دوري المحترفين في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بمقر اتحاد الكرة، قرعة بطولتي كأس ودوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018.
ويشارك النجمان محسن مصبح حارس مرمى الشارقة ومنتخبنا الوطني السابق، ويوسف عزير لاعب نادي الشباب السابق، في إجراءات سحب القرعة التي يشهدها ممثلو الأندية، فيما وجهت لجنة دوري المحترفين الدعوة للأجهزة الإعلامية المختلفة التي ستقوم بتغطية الحدث، حيث تنقل قناتا أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية مراسم القرعة على الهواء مباشرة.
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وبحسب الجدول الزمني المعلن سيتم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي أولاً بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يأتي على رأس إحداهما الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وعلى قمة الثانية الأهلي بطل كأس الخليج العربي لموسم 2016-2017، فيما تجرى قرعة دوري الخليج العربي على مرحلتين، الأولى تضم الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، ثم في المرحلة الثانية الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12. وستكون هذه القرعة معادة بعد أن تم إجراؤها سابقاً، لكن بعد صدور قراري الدمج ومشاركة شباب الأهلي دبي كفريق واحد، ووجود الشارقة بعد قرار دمجه مع نادي الشعب، فإن هذه التطورات أدت إلى إعادة تنفيذ مراسم القرعة مجدداً.
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وينتهي الموسم الرياضي في 29 أبريل 2018، وذلك نظراً لإقامة كأس العالم روسيا 2018، وضرورة انتهاء كل المسابقات بتوقيت مبكر حول العالم، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».