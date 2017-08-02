منتخبنا يخوض 3 نزالات في الافتتاح

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن منتخبنا للناشئين مشاركته الرسمية اليوم في بطولة آسيا للناشئين المقامة بالفلبين، حيث سيلعب سيف الكندي مع ملاكم الهند، ويلعب سعود عبد الواحد وعلي الخروصي مع ملاكمين من أوزبكستان ويلعب عامر الصويدر مع لاعب من قيرغيزستان وذلك في قرعة صعبة، حيث تعد هذه الدول قوية جداً في اللعبة بالقارة.

وتشارك الإمارات في البطولة بثمانية ملاكمين هم: عامر الصويدر وسيف مصبح وسيف الخروصي ونواف مصبح وسعود عبدالواحد وعلى الخروصي وسيف الكندي، كما تضم البعثة مدرب المنتخبات محمد مصبح، وإداري البعثة إبراهيم الزعابي.

بدوره، طالب حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد، جميع اللاعبين بأهمية التركيز والتمتع بالهمة والإصرار خلال النزالات التي يخوضونها، وتقديم مباريات متكافئة.

وقال: جاهزية ملاكمينا تعد طيبة للظهور بشكل فني وبدني مميز، خلال منافسات البطولة، بعد أن خاضوا معسكراً تدريبياً متكاملاً تحت إشراف المدير الفني الأردني عمر المجالي.

وتابع: نتطلع أن ينال ملاكمونا الميداليات كحق مشروع، على الرغم من أن الهدف الرئيسي هو المزيد من الاحتكاك الفني لمزيد من مواصلة النهوض بالمستوى الفني.

وأوضح: «يشارك في البطولة ملاكمون من غالبية الدول الآسيوية منهم أصحاب إنجازات دولية، مما يجعل البطولة قوية من الجوانب كافة؛ بسبب مشاركة غالبية الدول المتقدمة في اللعبة».

من جهة أخرى، وصل أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي رئيس وفدنا في البطولة، إلى مدينة بالاوان.