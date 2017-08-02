550 لاعباً ولاعبة في «أبوظبي للشطرنج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان أبوظبي للشطرنج عن اعتماد مشاركة 550 لاعباً ولاعبة من 56 دولة من مختلف قارات العالم حتى أمس، حيث أغلق باب التسجيل للمشاركين من خارج الدولة من بينهم 140 لاعباً ولاعبة في النسخة 24 للحدث الذي يقام من 13 إلى 23 أغسطس الحالي.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، والذي يعقد في الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل بفندق دوست ثاني بأبوظبي «فندق المهرجان»، للكشف عن التفاصيل المتعلقة بفعاليات الحدث الذي تأتي انطلاقته ضمن فعاليات (عام الخير)، حيث يذهب ريع المهرجان من رسوم المشاركة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

وأغلقت اللجنة باب الاشتراك أمس، حسب لوائح المهرجان بالنسبة للاعبين القادمين من الخارج والذين يتطلب استخراج تأشيرات لهم، فيما يظل باب الاشتراك مفتوحاً للاعبين المحليين والخليجين، وفقاً لشروط المهرجان.

ويتقدم لاعب منتخبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، المشاركين والذي حقق مؤخراً إنجازاً غير مسبوق للشطرنج بصفة خاصة، ورياضة الإمارات بصفة عامة، بدخوله قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم، في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة في الشطرنج الخاطف، مما يرفع من أسهم المهرجان بمشاركة نجم شطرنج الإمارات الذي يحرص سنوياً على المشاركة في المهرجان والذي يتجدد عقب احتلاله المركز الـ19 على العالم بعدما رفع رصيده إلى 2767 نقطة، والذي يمثل إنجازاً كبيراً ورفيعاً لشطرنج الإمارات والعرب وآسيا، حيث لم يسبق أن حقق أي لاعب عربي هذا الإنجاز بالدخول ضمن أفضل 20 لاعباً في العالم.

كما يشارك المصري الأستاذ الكبير الدكتور باسم أمين سمير في المهرجان والذي احتل المركز 97 ضمن أفضل 100 لاعب في العالم والذي سبق له الفوز بلقب مهرجان أبوظبي للشطرنج.

من جانب آخر، فرغت لجنة العلاقات العامة من تصميم كؤوس وميداليات المهرجان الذي تبلغ جملة جوائزه النقدية 65 ألف دولار، بجانب الجوائز العينية والتذكارية التي رصدتها اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الذي يحظى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة شؤون الرئاسة والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية.