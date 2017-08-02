اتحاد الجو جيتسو يشكل لجنة للانضباط

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تشكيل لجنة انضباط لمتابعة مخالفات اللاعبين والمدربين، وذلك خلال ورشة العمل الناجحة التي نظمتها اللجنة الفنية بالاتحاد حول مستهدفات الموسم الجديد، بحضور ممثلي أندية الدولة التي تمارس اللعبة وعدد من مسؤولي الأكاديميات الخاصة، والمؤسسات التي أدرجت اللعبة ضمن أنشطتها، وعلى رأسها القوات المسلّحة، وشرطة أبوظبي.

تحدث في الورشة يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، ورودريجو فاليريو المدير الفني، وفاطمة الظاهري المشرفة الفنية للفتيات، وياسر القبيسي المشرف الفني، وعبدالله الشيباني المنسق الفني، ورامون دياز مدرب المنتخب، وأليكس باز رئيس لجنة الحكام، حيث تم عرض توجهات ومتطلبات الموسم المقبل الفنية بما يضمن تحقيق التعاون المشترك بين أطراف اللعبة كافة، للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات التطوير بأعلى نسبة. واستعرض يوسف البلوشي إنجازات الموسم المنقضي، وتحضيرات الاتحاد للموسم الجديد، الذي يرفع شعار دعم إعداد المنتخبات بأفضل صورة لخوض التحديات الكثيرة والمهمة على المستويات القارية والعالمية، ومواصلة تحقيق الإنجازات، وأهمها بطولة آسيا بفيتنام، وبطولة ألعاب الصالات بتركمانستان، وبطولة العالم بكولومبيا، فضلاً عن بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

وشدد البلوشي على أهمية دور الأندية والمؤسسات في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على التدريب، كونهم روافد تأهيل المواهب من اللاعبين للمنتخبات في المراحل السنية كافة، وطالب بزرع هدف دخول المنتخب وتمثيل الدولة في نفوس لاعبيهم.

وتحدثت فاطمة الظاهري عن ضرورة دعم وتمكين دور المرأة في اللعبة، من خلال إقامة المعسكرات التدريبية الخاصة، والتوسع في الأعداد والمشاركة بجولات بطولة «أم الإمارات»، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، قرر التوسع في مشاركة منتخبات الفتيات في معظم تحديات الموسم الجديد من منطلق الرغبة في إكسابهن الخبرات الدولية المطلوبة.

وأوضح ياسر القبيسي أنه تمت إقامة مراكز تدريب جديدة في كل من الفجيرة ودبي، مع توحيد مناهج حصص وبرامج الجو جيتسو على مستوى كل الأندية.

وتحدث رودريجو فاليريو عن اعتماد تطبيق إلكتروني موحد لجميع الأندية والمراكز يتضمن إرشادات لأهم تقنيات الجو جيتسو، وآليات حفظ بيانات اللاعبين، مع قياس التزامهم بحضور التدريب وتقييم أدائهم، والنظام الإلكتروني الجديد والسهل لعملية التسجيل، ونظام التصنيف، واللوائح والقوانين الخاصة باللعبة.

وشرح أليكس آلية دورات تطوير الحكام الحاليين واستقطاب وتأهيل الجدد.

من جانب آخر، سيتم في الحادية عشرة من صباح اليوم تكريم اللاعب فيصل الكتبي على الإنجاز الذي حققه مؤخراً في بطولة الألعاب العالمية في بولندا، من قبل كلية الإمارات للتكنولوجيا، وذلك تقديراً لفوزه بذهبية وزن 94 كجم، وفضية الوزن المفتوح في بطولة الألعاب العالمية في بولندا.