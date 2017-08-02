فيدرر يعود إلى مونتريال

مونتريال (أ ف ب)

أعلن السويسري روجيه فيدرر مشاركته في دورة مونتريال الكندية للتنس الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.

وستكون هذه الدورة الأولى لفيدرر «35 عاماً» منذ إحرازه لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث بطولات «الجراند سلام»، على الكرواتي مارين سيليتش في 16 يوليو، محققاً لقبه الثامن فيها «رقم قياسي».

ويستعد فيدرر للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم، بدءا من 28 أغسطس.

وقال فيدرر: أنا سعيد للعودة إلى مونتريال لأنه لم تسنح لي الفرصة للعب فيها لأعوام عدة، هذا الموسم كان مثيراً جداً وأتطلع فعلا للعودة إلى الملاعب.

وبعد غياب عن الملاعب في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الإصابة، عاد فيدرر بقوة هذا الموسم، فأحرز في بدايته لقبه الخامس في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ثم أضاف ألقاب دورات انديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، وغاب بعد ذلك عن موسم دورات الملاعب الترابية للراحة، وعاد ليحرز لقبي هاله الألمانية وويمبلدون على الملاعب العشبية.

وسيحتفل فيدرر بميلاده السادس والثلاثين الثلاثاء في مونتريال.

وقال مدير دورة مونتريال أوجين لابيار «نحتفل اليوم والاحتفالات ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة، لاسيما وان فيدرر سيحتفل بعيد ميلاده معنا في الثامن من أغسطس»، مضيفا «أنا متأكد من أن المشجعين في مونتريال سيرحبون به الترحيب الذي يستحقه».