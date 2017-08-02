فيدرر يعود إلى مونتريال

مونتريال (أ ف ب)
أعلن السويسري روجيه فيدرر مشاركته في دورة مونتريال الكندية للتنس الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.
وستكون هذه الدورة الأولى لفيدرر «35 عاماً» منذ إحرازه لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث بطولات «الجراند سلام»، على الكرواتي مارين سيليتش في 16 يوليو، محققاً لقبه الثامن فيها «رقم قياسي».
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وقال فيدرر: أنا سعيد للعودة إلى مونتريال لأنه لم تسنح لي الفرصة للعب فيها لأعوام عدة، هذا الموسم كان مثيراً جداً وأتطلع فعلا للعودة إلى الملاعب.
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وسيحتفل فيدرر بميلاده السادس والثلاثين الثلاثاء في مونتريال.
وقال مدير دورة مونتريال أوجين لابيار «نحتفل اليوم والاحتفالات ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة، لاسيما وان فيدرر سيحتفل بعيد ميلاده معنا في الثامن من أغسطس»، مضيفا «أنا متأكد من أن المشجعين في مونتريال سيرحبون به الترحيب الذي يستحقه».