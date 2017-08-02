سلطنة عمان تجري محادثات للاقتراض

دبي (رويترز)

قالت مصادر مطلعة أمس إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات لضخ أموال في ميزانيتها التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط. وقالت المصادر إن المناقشات في مرحلة مبكرة وإن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات. ولم ترد وزارة المالية في عمان على طلب للتعقيب حتى الآن.

وقال أحد المصادر إن حلا محتملا يتمثل في أن تحصل سلطنة عمان على قرض لمدة 5 سنوات في البداية يعقبه طرح سندات لأجل 5 و10 سنوات. وجمعت عمان بالفعل 7 مليارات دولار من طرح سندات دولية هذا العام.

وأصدرت سندات تقليدية من 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار في مارس وصكوكا بملياري دولار في مايو. واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو 7 مليارات دولار.

وقال مصرفي يعمل في دبي «من الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم».

وقال أحد المصادر إن المناقشات الأولية مع البنوك شارك فيها مقرضون مثل بنك ناتكسيس وستاندرد تشارترد لكن لم يتم الانتهاء من شيء بعد. وخفضت موديز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الأسبوع الماضي إلى Baa2 من Baa1.