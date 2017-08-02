السعودية تطلب عروضاً لبناء وتشغيل محطة مياه

الرياض (رويترز)

طلبت شركة الماء والكهرباء السعودية تقديم عروض إبداء الاهتمام بمشروع لإقامة محطة تحلية مياه تعمل بالتناضح العكسي في رابغ بحسب عطاء نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.

وقال الموقع إن المشروع سينتج ما بين 600 ألف و1.2 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب. وسيقع المشروع على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي جدة ثاني أكبر مدن المملكة. وسيجري توفير إمدادات الكهرباء عبر شبكة تعمل بالجهد العالي. والموعد النهائي للأطراف الراغبة في إبداء اهتمامها بالمشروع 31 أغسطس.

وتعرض شركة الماء والكهرباء المملوكة للحكومة امتيازا لمدة 25 سنة للمطور أو الكونسورتيوم الفائز لبيع إنتاج المحطة بموجب اتفاق لشراء المياه مع الحكومة السعودية. وسيتولى البنك السعودي الفرنسي دور المستشار المالي في حين تتولى دي.إل.إيه بايبر ميدل ايست دور المستشار القانوني وتتولي فختنر آند كو دور المستشار الفني للمشروع.

وتأسست شركة الماء والكهرباء عام 2003 لبيع المياه والكهرباء إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة.