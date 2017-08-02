إنجاز المرحلة الأولى من الشقق السكنية في «شوبا» خلال 4 أشهر

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة شوبا، في بيان أمس، عن اكتمال وتسليم المرحلة الأولى من مشروع «شوبا هارتلاند» في ديسمبر 2017، ونوهت بأنه تم بيع أكثر من 85% من الشقق السكنية في المرحلة الأولى.

وركزت الشركة على توفير المساحات الخضراء الشاسعة في المشروع وإنجاز الشقق والدوبلكسات التي تحتوي على مساحات خارجية وحدائق علوية «سكاي جاردنز».

وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 8 ملايين قدم مربعة وتغطيه أكثر من 30% مساحات وغابات خضراء على قناة دبي المائية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضمنت المرحلة الأولى من مشروع الشقق السكنية «هارتلاند جرينز» الابنية رقم 1 و4 التي سيتم تسليمها في ديسمبر المقبل. وتعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع في ديسمبر 2018 وأكتوبر 2019.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: « لقد قمنا بتصميم هذه الشقق بطريقة عصرية ومطابقة لطلب المستثمر والمستخدم النهائي حيث نوفر لهم خدمات عامة مرفقة ومساحة مرغوبة وتصميم عمراني عصري للشقق وخطة دفع مريحة تناسب كافة شرائح المجتمع. ونركز دائما على جودة البناء وتوفير الأحجام الشاسعة للبيوت والمساحات الخارجية الخضراء التابعة لها بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المفضل في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في قلب دبي».