«دبي التجاري» يعزز فريق القيادة بتعيينات جديدة

دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي التجاري عن تعيين مارك زينالي رئيسا لإدارة الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، وعظيم علوي رئيسًا لإدارة المدفوعات والبطاقات.
التحق مارك ببنك دبي التجاري قادمًا من بنك الفجيرة الوطني حيث شغل هناك منصب رئيس إدارة الخزينة، كما عمل سابقاً في كل من الكويت ولندن في عدد من المناصب التجارية لدى مؤسسات مالية أخرى. ونجح مارك خلال فترة عمله في بنك الفجيرة الوطني في زيادة دخل الخزينة والفوركس والمشتقات والسلع زيادة كبيرة بما يواكب أهداف البنك الاستراتيجية، كما نجح في إنشاء أفضل ممارسات السياسات والإجراءات الخاصة بالموازنة العمومية وإدارة الخزينة.
|
|
وقبيل التحاقه ببنك الأول شغل عظيم منصب نائب رئيس أول لدى سيتي بنك في سنغافورة وكان قبل ذلك رئيسًا لإدارة الأعمال المصرفية الاستهلاكية لدى سيتي بنك في باكستان. وطوال مدة خدمة عظيم لدى سيتي بنك عمِل في مناطق جغرافية مختلفة، تغطي مختلف منتجات التجزئة. وجدير بالذكر أن عظيم حاصل على بكالوريوس المحاسبة والاقتصاد والإحصاء من جامعة كراتشي.