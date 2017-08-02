«دبي التجاري» يعزز فريق القيادة بتعيينات جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري عن تعيين مارك زينالي رئيسا لإدارة الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، وعظيم علوي رئيسًا لإدارة المدفوعات والبطاقات.

التحق مارك ببنك دبي التجاري قادمًا من بنك الفجيرة الوطني حيث شغل هناك منصب رئيس إدارة الخزينة، كما عمل سابقاً في كل من الكويت ولندن في عدد من المناصب التجارية لدى مؤسسات مالية أخرى. ونجح مارك خلال فترة عمله في بنك الفجيرة الوطني في زيادة دخل الخزينة والفوركس والمشتقات والسلع زيادة كبيرة بما يواكب أهداف البنك الاستراتيجية، كما نجح في إنشاء أفضل ممارسات السياسات والإجراءات الخاصة بالموازنة العمومية وإدارة الخزينة.

أما عظيم علوي فقبل التحاقه ببنك دبي التجاري كان رئيسًا لإدارة مخاطر التجزئة ببنك الأول (البنك السعودي الهولندي سابقًا) بالمملكة العربية السعودية، وقام عظيم خلال مدة عمله ببنك الأول التي امتدت ثلاث سنوات بدور أساسي في تنمية محفظة التجزئة نموًا كبيرًا عبر كافة منتجات الأصول، محققًا في مجال المخاطر مؤشرات رائدة وأفضل من السائدة بالسوق.

وقبيل التحاقه ببنك الأول شغل عظيم منصب نائب رئيس أول لدى سيتي بنك في سنغافورة وكان قبل ذلك رئيسًا لإدارة الأعمال المصرفية الاستهلاكية لدى سيتي بنك في باكستان. وطوال مدة خدمة عظيم لدى سيتي بنك عمِل في مناطق جغرافية مختلفة، تغطي مختلف منتجات التجزئة. وجدير بالذكر أن عظيم حاصل على بكالوريوس المحاسبة والاقتصاد والإحصاء من جامعة كراتشي.