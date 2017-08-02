«إينوك» تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 500 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة «اينوك» على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 3 سنوات من 7 بنوك عالمية وإقليمية رائدة لأغراض عامة لتمويل عملياتها التنموية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» سيف حميد الفلاسي «تركز مجموعة إينوك خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تعزيز إمكاناتها لدعم الطلب المحلي المتنامي على الطاقة بما يتوافق مع أهداف (خطة دبي 2021) والتحضيرات الجارية لاستضافة معرض (إكسبو 2020). ويتضمن ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة (إينوك) في جبل علي بنسبة 50% لتصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، فضلاً عن توسعة مشروع خط أنابيب فالكون من خلال إنشاء خط بطول 16 كيلومتراً لإمداد مطار آل مكتوم الدولي بوقود الطائرات بنهاية 2019».

وسيُمَول القرض المتجدد كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «ABN AMRO»، وبنك DBS ltd، وبنك الخليج الدولي، و«CITI»، وبنك «Standard Chartered»، وبنك «BBK B.S.C».

وأضاف الفلاسي: «حققت (إينوك) مبيعات قياسية تعكس متوسط نمو بلغ نحو 11% على مدى 5 أعوام، رغم الوضع الاقتصادي الكلي الصعب. ويعكس حصولنا على القرض، من مؤسسات إقراض رائدة، ثقة هذه المؤسسات بأدائنا المالي القوي وعملياتنا على مدار الأعوام السابقة». وتهدف الاستراتيجية الخمسية للمجموعة إلى الاستفادة من جهودها واستثماراتها في تلبية احتياجات دبي من الطاقة من خلال توسعة مصفاتها وشبكة محطات الخدمة، بما يعزز الطاقة التخزينية لمنشآت التخزين التابعة لها، وزيادة حصتها السوقية في تسويق الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال.