«القيادية» تدعم أداء الأسهم وتراجع الاهتمام بـ «المضاربة»

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات مُرضية أمس، حيث عاود المؤشر العام لسوق أبوظبي الارتفاع بعد جلستين من التراجع، وبنسبة جيدة فاقت 1%، في حين تمكن مؤشر سوق دبي من الإغلاق في نهاية التداول على ارتفاع وسط زيادة نسبية في معدلات التداول عن اليوم السابق.

وحسب محللين ماليين فإن عمليات شراء على بعض الأسهم القيادية دفعت مؤشرات الأسواق للصعود خاصة أن تلك الأسهم ذات وزن نسبي كبير في احتساب المؤشر.

وأكدوا أن تركز التعاملات على الأسهم القيادية حافظ على الارتفاعات التي تحققت في الفترة الماضية لاسيما وأن الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربات لم تلقَ الاهتمام الكافي؛ نظراً لغياب كبار المضاربين عن السوق بسبب الإجازات الصيفية، منوهين أن ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات العقارية قلل إلى حد ما من نشاط التداول ولذا يرجح أن تشهد الأسواق ارتفاعات إيجابية حال الإعلان عن نتائج جيدة لاسيما لشركة إعمار العقارية وأرابتك القابضة.

وفيما يخص التداولات اليومية شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 1119 صفقة، تم من خلالها تداول 60 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون درهم.