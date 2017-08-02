«القيادية» تدعم أداء الأسهم وتراجع الاهتمام بـ «المضاربة»

حسام عبدالنبي (دبي)
حققت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات مُرضية أمس، حيث عاود المؤشر العام لسوق أبوظبي الارتفاع بعد جلستين من التراجع، وبنسبة جيدة فاقت 1%، في حين تمكن مؤشر سوق دبي من الإغلاق في نهاية التداول على ارتفاع وسط زيادة نسبية في معدلات التداول عن اليوم السابق.
وحسب محللين ماليين فإن عمليات شراء على بعض الأسهم القيادية دفعت مؤشرات الأسواق للصعود خاصة أن تلك الأسهم ذات وزن نسبي كبير في احتساب المؤشر.
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وفيما يخص التداولات اليومية شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 1119 صفقة، تم من خلالها تداول 60 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون درهم.
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