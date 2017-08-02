مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 209 مبايعات بقيمة 334 مليون درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 124 مليون درهم و168 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 210 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 16مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 684 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 642 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 366 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 162 مليون درهم.