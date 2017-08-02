«اقتصادية دبي» تدعو تجار المواشي إلى عدم المبالغة في أسعار الأضاحي

دبي (الاتحاد)

اجتمع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي مع مجموعة تجار المواشي للتأكد من التزامهم بتوفير العدد الكافي من الأضاحي خلال التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع وجوب وضع قائمة بأسعار المواشي في مكان واضح للمستهلكين لتفادي المخالفات. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي اقتصادية دبي إلى عدم استغلال زيادة الإقبال من قبل المضحين في صالح رفع الأسعار، وتعزيز دور القطاع بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها إمارة دبي.

ودعا المسؤولين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التجار إلى الابتعاد عن الغش التجاري، وإظهار العيوب الخلقية والمرضية في أغنامهم قبل البيع، منعاً لغش المضحين، وحتى تكون الأضاحي مستوفية ومطابقة للشروط الشرعية. وفي الوقت نفسه، يدعو القطاع المضحين للبحث عن الأضحية الأقل سعراً خاصة المستوردة، لأن شراء الأضاحي ذات التربية المحلية يكون سعرها مرتفعاً بعض الشيء، والبحث عن بدائل أخرى أقل سعراً.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «يهدف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى طرح الحملات والمبادرة الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع بعيداً عن عمليات اللبس والغش التجاري التي قد يقع فيها المستهلك. ويؤكد اجتماعنا مع مختلف تجار المواشي حرص اقتصادية دبي على تطبيق مبدأ الحيادية وسهولة ممارسة الأعمال وفق بيئة تجارية بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وشملت الاجتماعات عرضاً باشتراطات ولوائح قانون حماية المستهلك التي يجب اتباعها، كما أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يطبق الغرامات على الجهات والمنافذ المخالفة للمبادرة في إمارة دبي في حال رفع الأسعار».

وأكد العوضي أن الزيارة أظهرت تعاون والتزام معظم التجار بوضع الأسعار بقوائم الأسعار، أو لائحة تضم كل المنتجات إلى قيمتها السوقية، حيث تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى وعي التجار في إمارة دبي، مشدداً على أن اقتصادية دبي لن تتهاون في فرض الإجراءات اللازمة سواء كان ذلك فرض غرامات مالية ومخالفات على المنشآت والتجار غير الملتزمين. وتشهد الأيام المقبلة تنظيم مجموعة من الزيارات الخاصة إلى عدد من الأسواق المحددة لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، فضلاً عن توجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بقوانين اقتصادية دبي، لضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وضمان عدم وجود تباين في بيع المنتجات بأسعار متفاوتة.

ودعا العوضي المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عملية تلاعب أو رفع في الأسعار من خلال التواصل على الأرقام المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة (خدمة أهلا دبي 600545555).

وأضاف: «نعمل في اقتصادية دبي على تعزيز روح الشفافية والمصداقية في التعامل بين المستهلك والتاجر في إمارة دبي خصوصاً خلال العيد المبارك التي ترتفع فيه عمليات الشراء بشكل واضح، وقد أظهر حسن تجاوب التجار وتعهدهم تفاؤلاً إيجابياً نحو تقليل عدد الشكاوى المتعلقة برفع الأسعار».