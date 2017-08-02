«عروض صيف الشارقة» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

يُزاح الستار اليوم عن فعاليات «عروض صيف الشارقة 2017»، إيذاناً بانطلاق موسم تسوق جديد تسابقت المحال التجارية ومراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة على التسجيل فيه لإطلاق أفضل عروضها على مدار العام.

وتزخر عروض صيف الشارقة 2017 الذي يعتبر الحدث السياحي الأهم الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، وبشراكة استراتيجية مع حملة صيف الشارقة الذي تنظمه دائرة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالفعاليات الجاذبة والخصومات المغرية والأسعار التنافسية والجوائز القيمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الزوار والسياح من مختلف الفئات العمرية.

وحرصت معظم مؤسسات قطاع التجزئة في مختلف مناطق الإمارة على التسجيل لدى غرفة الشارقة في عروض الصيف التي تستمر فعالياتها لغاية 9 سبتمبر المقبل، في إطار سعيها للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي تنمو بشكل مطرد من موسم إلى آخر، من خلال طرحها أفضل العروض وحسومات كبرى على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات بنسب تصل إلى 75%، عدا عن السحوبات اليومية والأسبوعية المجزية على مئات الجوائز والهدايا في مراكز التسوق.

وقال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تعد عروض صيف الشارقة من الأحداث المهمة التي تنظمها غرفة الشارقة منذ سنوات، وتحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق، وغيرها من مجالات الحياة العصرية الراقية، والتحوّل إلى مدينة باعثة على الإلهام وجاذبة للزوار».