«الاتحاد للطيران» تشغل «بوينج 787» لخدمة الرحلات إلى مطار إنتشون

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «الاتحاد للطيران» في تشغيل طائرتها طراز بوينج 787-9 لخدمة رحلتها اليومية المنتظمة بين أبوظبي وسيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية. وحطّت الطائرة صباح اليوم في مطار إنتشون الدولي المتطور في سيؤول.

وتحل الطائرة الجديدة بوينج 787 دريملاينر، المرتبة وفق نظام الدرجتين، محل الطائرة آيرباص A340-600 التي كانت تخدم هذه الوجهة في السابق، وتضم مقصورات «الاتحاد للطيران» من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً تشمل 28 «استوديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بـ«الاتحاد للطيران»: «لطالماً كانت وجهة سيؤول وجهة ناجحة ورائجة للغاية بالنسبة لـ(الاتحاد للطيران)، وذلك منذ إطلاقها في ديسمبر 2010، ونقترب بسرعة نحو نقل المسافر رقم مليون عبر هذه الخدمة».

وأضاف: «شهدت أعداد مسافري الأعمال والترفيه المتجهين إلى كوريا الجنوبية من أبوظبي ودول مجلس التعاون وبالعكس زيادة ثابتة. وسمحت مبادرات الحكومة الإماراتية الهادفة لتطوير العلاقات، القوية بالفعل، بين الدولتين لكثير من الشركات الكورية في العمل بنجاح في دولة الإمارات، ما أسهم في نجاح خدمة رحلات الاتحاد للطيران لمطار إنتشون في سيؤول. علاوة على ذلك، يقوم كثير من العملاء على هذه الوجهة بالعبور من خلال أبوظبي إلى وجهات رئيسة على شبكة وجهات (الاتحاد للطيران) على امتداد أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».