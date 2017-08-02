انتعاش سياحة الفعاليات في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي خلال الموسم الصيفي الحالي، في الفترة بين يوليو وأغسطس، أكثر من 10 فعاليات متنوعة بين عروض خاصة للأطفال وعروض فنية وأخرى مسرحية ورياضية، لجذب السياحة المحلية والخليجية بشكل أساسي خلال هذا الموسم، بحسب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتتولى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تنظيم فعاليات موسم صيف أبوظبي، التي انطلقت 20 يوليو وتستمر لغاية 20 أغسطس، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات، ويستضيف موسم صيف أبوظبي لهذا العام باقة من الفعاليات الرائعة التي ستقام في أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية والأنشطة الفريدة في مراكز التسوق والعديد من العروض الترويجية المذهلة خلال فصل الصيف.

وأشارت الهيئة من خلال برنامج فعاليات الصيف، إلى أن شهر يوليو بدأ بأنشطة نادي الفيفا كأس العالم بين 6 إلى 8 من يوليو، وسيكون هنالك عرض آخر بين 3 إلى 5 من أغسطس في بوادي مول بالعين.

وفي الفترة بين 9 إلى 31 من يوليو، انطلقت فعاليات مواهب من حول العالم في يوليو وستستمر بين 13 إلى 30 من أغسطس في بوادي مول بالعين.