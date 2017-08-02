دبي (الاتحاد)
أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن اختياره شركة «ميتس للاستشارات الإدارية» لتزويد الشركات التي يدعمها الصندوق باستشارات ما بعد التمويل، الأمر الذي سيساهم في تعزيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.
وتتيح هذه الشراكة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع» فرصة الحصول على تقارير دورية تشمل عمليات التدقيق، والتوجيه، وتوفير الدعم الاستشاري المالي، والتي تساعد جميعها على التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتخطيط لها.
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من جانبه، قال نايف شاهين، المؤسس والمدير التنفيذي في شركة «ميتس للاستشارات الإدارية»: «ندرك تماماً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح الفرصة أمام &rsquoصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع&lsquo من أجل مواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى أعلى فيما تجري شركة &rsquoميتس للاستشارات الإدارية&lsquo تحليلات واسعة النطاق لمساعدة هذه الشركات على تحقيق أهدافها وبالتالي ضمان نجاحها في نهاية المطاف».