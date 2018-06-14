كاردوسو مدرباً لنانت بدلاً من رانييري

نانت (أ ف ب)
أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو للموسمين المقبلين، خلفاً للإيطالي كلاوديو رانييري الذي يغادر الفريق بعد عام من تسلمه مهامه.
وأورد النادي الفرنسي عبر حسابه على «تويتر»: «ميجيل كاردوسو «46 عاماً» هو المدرب الجديد لنانت للموسمين المقبلين».
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ويخلف كاردوسو المدرب رانييري الذي غادر النادي الفرنسي بعد عام واحد فقط من التعاون بينهما، ما يشرع الباب أمام المدرب الـ13 على مقاعد تدريب نانت منذ وصول فالديمار كيتا إلى سدة الرئاسة عام 2007.
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ويولي كاردوسو، مساعد المدرب السابق في فريقي سبورتنج لشبونة البرتغالي (2011-2012) وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (2012-2013)، الاهتمام للمواهب الشابة، بخلاف رانييري الذي واجه انتقادات من رئيسه كيتا بشأن قلة ثقته باللاعبين الشبان الصاعدين من مركز التدريب.