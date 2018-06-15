نادال يعتذر عن كوينز

لندن (د ب أ)

اعتذر النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال عن عدم المشاركة في بطولة كوينز للتنس التي ستنطلق بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل. قال نادال «32 عاماً»، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم للمرة الحادية عشرة في مسيرته الرياضية، إنه يحتاج للراحة بعض الوقت قبل المشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» ثالث بطولات جراند سلام، التي ستبدأ في الثاني من يوليو القادم.

وأوضح نادال، الذي يمتلك 17 لقباً في بطولات جراند سلام «تحدثت مع أطبائي وأريد منح راحة لجسدي»، أضاف: أود أن أعتذر لمنظمي البطولة والجماهير الذي كانوا يتطلعون لرؤيتي.