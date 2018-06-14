شارابوفا تنسحب من برمنجهام

لندن (أ ف ب)

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة 23 عالمياً انسحابها من دورة برمنجهام الإنجليزية التي تقام على الملاعب العشبية الأسبوع المقبل، تحضيراً لعودتها إلى بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى بعد غياب ثلاثة أعوام. ولم تخض الروسية البالغة 31 عاماً، والفائزة في ويمبلدون عام 2004، أي مباراة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا منذ 2015 عندما بلغت الدور نصف النهائي.

وغابت شارابوفا المتوجة بخمسة ألقاب كبرى، عن ويمبلدون 2016 بسبب الإيقاف على خلفية تناولها مادة محظورة، وفي 2017 بسبب الإصابة، علماً أنها كانت تعتزم المشاركة في تصفيات البطولة لأن تصنيفها في حينه لم يكن يخولها المشاركة في القرعة. وقالت شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، والفائزة مرتين في برمنجهام التي تعد بمثابة تحضير لويمبلدون الشهر المقبل «لديّ ذكريات جميلة في برمنجهام، وقد خاب أملي لعدم تمكني من اللعب هذا العام». وأضافت: «أحتاج إلى العناية بجسدي والتأكد من البقاء بحالة بدنية جيدة، وفي بعض الأحيان هذا يعني اتخاذ قرارات قاسية مثل الانسحاب». وكانت شارابوفا بلغت ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي وخسرت أمام الإسبانية جاربيني موجوروتسا.