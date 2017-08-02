«الاتحاد للمعلومات»: إطلاق خدمة التقويم الائتماني للشركات

حسام عبدالنبي (دبي)

أطﻠﻘت ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت الاﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، أمس ﺧدﻣﺔ إﺻدار اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.

وحسب ﻣروان أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟشركة الاتحاد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، فإن تلك الخدمة ستساعد البنوك وجهات التمويل التجاري في دراسة المخاطر من بداية طلب الشركات والمؤسسات للتسهيل الائتماني وخلال العلاقة البنكية مع الشركة.

وقال إن اﻟﺗﻘوﯾم الائتماني سيستخدم كمؤشر لقياس مدى إمكانية التزام الشركات والمؤسسات بدفع مستحقاتها المالية للأشهر الـ12 التالية، حيث يتم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻘﯾﯾم الاﺋﺗﻣﺎﻧﻲ من خلال ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن عدة ﻣﺻﺎدر ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وﺷرﻛﺎت الاﺗﺻﺎﻻت، موضحاً أن أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ تؤكد أن اﻟﺗﻘوﯾم الائتماني الجيد يتيح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية نظراً لما يوفره اﻟﺗﻘوﯾم من تحليل وتنبؤ للإدارة المالية للشركة ومدى قابلية تعرضها للمخاطر والتعثر في المستقبل.

وأشار لطفي، إلى أنه يمكن اﻟﺣﺻول على اﻟﺗﻘوﯾم الاﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرة ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ عملاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في كل من أﺑوظﺑﻲ ودﺑﻲ، وذلك باﺣﺿﺎر المستندات اللازمة حسب متطلبات الشركة والمتوافرة على موقعها الإلكتروني.

وذكر أن اﻟﺗﻘوﯾم الائتماني يتراوح بين 300 وهو الحد الأدنى ورقم 900 وهو أفضل تقويم ائتماني، منبهاً أن اﻟﺗﻘوﯾم الائتماني سيفيد البنوك في الإسراع بمعالجة طلبات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والمؤسسات، حيث سيتمكن البنك عبر النظام الإلكتروني من إدخال بيانات العميل الراغب في الحصول على تسهيل ائتماني ومعرفة رقم التقييم الائتماني الخاص به واتخاذ القرار الخاص بشكل فوري.

وبدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عملها في شهر نوفمبر 2014، وبلغ عدد المشتركين بخدماتها 64 مؤسسة متضمنة جهات حكومية مثل دوائر هيئات الإسكان الحكومية، حيث تحصل تلك الجهات على تقارير شركة الاتحاد عبر اشتراكات (غير إلزامية) في خدمة التقارير الائتمانية.

وقدر ﻣروان عدد التسهيلات الائتمانية المسجلة في قاعدة بيانات الشركة بنحو 7.2 مليون تسهيل ائتماني منها 6.6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد و750 ألف تسهيل ائتماني قائم للشركات.