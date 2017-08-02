«الاتحاد للمعلومات»: إطلاق خدمة التقويم الائتماني للشركات

حسام عبدالنبي (دبي)
أطﻠﻘت ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت الاﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، أمس ﺧدﻣﺔ إﺻدار اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.
وحسب ﻣروان أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟشركة الاتحاد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، فإن تلك الخدمة ستساعد البنوك وجهات التمويل التجاري في دراسة المخاطر من بداية طلب الشركات والمؤسسات للتسهيل الائتماني وخلال العلاقة البنكية مع الشركة.
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وأشار لطفي، إلى أنه يمكن اﻟﺣﺻول على اﻟﺗﻘوﯾم الاﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرة ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ عملاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في كل من أﺑوظﺑﻲ ودﺑﻲ، وذلك باﺣﺿﺎر المستندات اللازمة حسب متطلبات الشركة والمتوافرة على موقعها الإلكتروني.
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وبدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عملها في شهر نوفمبر 2014، وبلغ عدد المشتركين بخدماتها 64 مؤسسة متضمنة جهات حكومية مثل دوائر هيئات الإسكان الحكومية، حيث تحصل تلك الجهات على تقارير شركة الاتحاد عبر اشتراكات (غير إلزامية) في خدمة التقارير الائتمانية.
وقدر ﻣروان عدد التسهيلات الائتمانية المسجلة في قاعدة بيانات الشركة بنحو 7.2 مليون تسهيل ائتماني منها 6.6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد و750 ألف تسهيل ائتماني قائم للشركات.