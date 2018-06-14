«التايكواندو» يشكر شرطة دبي على دعم الاتحاد

الفجيرة (الاتحاد)

تقدم العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو بالشكر والتقدير للقيادة العام لشرطة دبي لمشاركاتها المميزة في نشاطات الاتحاد بشكل عام وبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو على وجه الخصوص. جاء ذلك، خلال استقبال اللواء عبد الله خليفة المرى قائد عام شرطة دبي للعميد أحمد حمدان الزيودي في مكتبه بدبي، وأثنى العميد الزيودي على الجهود البارزة لشرطة دبي في المشاركة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد، ودور فرقها بخدمة الرياضة الإماراتية.

وتقدم العميد الزيودي بالشكر والتقدير للواء عبد الله خليفة المري على الاستقبال والتوجيهات الكريمة التي من شأنها دعم رياضة التايكواندو، والتوجيهات التي أسداها لرياضيي شرطة دبي بالمزيد من المشاركات المستقبلية في بطولة الفجيرة الدولية ومختلف نشاطات الاتحاد.

من جانبه، أبدى اللواء المري إعجابه بالجهود التي بذلها الاتحاد في تطوير اللعبة على كافة المستويات وخص بالذكر التنظيم المميز لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة التي تنظم في فبراير من كل عام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مثنياً كذلك على مشاركة لاعبي ولاعبات شرطة دبي في هذه البطولة وفوزهم بـ41 ميدالية، إضافة إلى المشاركة في مختلف نشاطات اتحاد التايكواندو طوال الموسم.