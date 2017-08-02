9 مليارات درهم إنفاق الموازنة الاتحادية الربع الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت القيمة الإجمالية للنفقات التي تم تنفيذها من الموازنة العامة للدولة 8.92 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، تعادل نحو 18.3% من إجمالي النفقات المقررة البالغة قيمتها 48.7 مليار درهم خلال العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية أمس، حول الأداء المالي لتنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية خلال الربع الأول من 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن قطاع الخدمات العمومية العامة استحوذ على ما يقارب 36% من إجمالي الإنفاق من الموازنة العامة خلال الربع الأول من 2017، بقيمة بلغت 3.21 مليار درهم، وحظي قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بحصة بلغت نسبتها 26.7%، تعادل نحو 2.38 مليار درهم، تلاه قطاع التعليم الذي بلغت حصته من الإنفاق 14.5%، تعادل 1.3 مليار درهم.

وبلغ الإنفاق من الموازنة الاتحادية خلال الربع الأول على قطاع الصحة نحو 797 مليون درهم تعادل 8.94%، وبذلك فإن ما يقارب ربع الإنفاق الذي تم تنفيذه خلال الربع الأول من 2017 ، ذهب إلى قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعتبران الأساس الصلب لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار والنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.

وأما حصة قطاع الحماية الاجتماعية من الإنفاق فقد بلغت 752 مليون درهم تقريباً، تعادل 8.4% من الإنفاق المالي المتحقق خلال الفترة.

واستحوذ قطاع الشؤون الاقتصادية على 2.9% تعادل 260 مليون درهم تقريباً، ثم جاء قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، بحصة بلغت 78 مليون درهم تعادل 0.9%، ومن ثم قطاع الدفاع بقيمة 54.5 مليون درهم تعادل 0.6% من الإنفاق الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، تلاه حماية البيئة بقيمة 53 مليون درهم بحصة قريبة من حصة الدفاع، وثم قطاع الترفيه والثقافة والدين بقيمة 42 مليون درهم تقريباً تعادل أقل من 0.5%.