«الحمرية الرمضاني» يكرم الشامسي بطل الجو جيتسو

الشارقة (الاتحاد)

كرم مجلس الحمرية الرمضاني أمس الأول اللاعب ثامر سعيد عبيد الشامسي بمناسبة تفوقه وحصوله على العديد من الميداليات الذهبية خلال موسم 2017-2018 للجوجيتسو.

ويأتي التكريم في إطار التحفيز من قبل أهالي منطقة الحمرية لبطل الإمارات الشامسي، وحرصهم على أن يواصل تألقه وتفرده في هذه اللعبة التي حققت لها مكانة محلية ودولية.

وحصل ثامر الشامسي على الميدالية الذهبية في بطولة العالم 2018 في فئة الحزام الأزرق وزن 69 كجم بالبدلة أبريل الماضي بجانب حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة جراند سلام لندن الدولية بالبدلة في وزن تحت 69 كجم مارس الماضي، وهو أيضاً حاصل على ميدالية ذهبية في بطولة كأس رئيس الدولة لفئة الحزام المفتوح في وزن تحت 69 كجم بالبدلة فبراير الماضي، ونال الميدالية الذهبية في البطولة الدولية في رأس الخيمة فبراير الماضي وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة زايد الرياضية الدولية من دون بدلة تحت وزن 67 كجم مايو الماضي.

وقام مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتكريم ثامر الشامسي بحضور أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الحمرية بجانب لفيف كبير من أعيان وأهالي منطقة الحمرية.

وأشاد مبارك راشد الشامسي بأخلاق ثامر الشامسي أولا وبما قدمه من نتائج مشرفة خلال تمثيله للدولة، مشيراً إلى فرحة أهالي الحمرية وسعادتهم بما حققه ويحققه ثامر الشامسي من تفوق كبير. ونقل مبارك راشد الشامسي تهاني أهالي الحمرية للاعب ثامر واعتبره فخر الرياضة الإماراتية نظير إنجازاته الكبيرة وحرصه على تحقيق الألقاب ورفع علم الإمارات خفاقاً في المحافل الدولية. وأعرب مبارك راشد الشامسي عن تقدير الوسط الرياضي والمجتمع لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين للاعبين ودعمهم بالإمكانات كافة ليكونوا نجوماً في المحافل الدولية، وتمنى لثامر الشامسي مواصلة إنجازاته في الجو جيتسو، والتي تحظى بانتشار كبير وممارسة عالية.