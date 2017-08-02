الشعر يناولكَ نفسكَ

ممدوح عدوان

إعداد واختيار ــ عبير زيتون

في مطلع ستينيات القرن العشرين ارتفع صوته للمرة الأولى، وهو القادم من قرية «قيرون - مصياف « ليس متعالياً عليها، ولا خائفاً منها، بل يسوقه حلم ابن الحياة الحر، الجامح، والمتمرد في وجعه على أزمات الزمن العربي الموجع بهزائمه، وانكساراته المتتالية، فكان لسان الوجع المحتج بالحبر والورق، الرافض لكل الأقفاص والفضاءات الضيقة، محارباً ثقافياً متفرداً في دلالته وثرائه، وأحد مداميك عمارة الحداثة الشعرية السورية، في منعطفها الثاني في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ومن أكثر التجارب الأدبية المعاصرة إثارة للجدل والغرابة، بانشطار أكوانها الإبداعية واتساع فضاءاتها بين الشعر، والرواية، والمسرح والترجمة، والدراما، المتميزة جميعها بتركيزها العالي على المفارقات الساخرة في الألم العربي، ومشاكسة خفايا الواقع العربي في زمن التردي المزمن، وفضح التناقضات الدقيقة الخفية فيه. رحل» الشاعر ممدوح عدوان « (1941 - 2004) آخر ما يسمى بشعراء اليقين القومي، صاحب «الظل الأخضر» و»الدماء تدقّ النوافذ « و «يألفونك فانفر» و «أقبل الزمن المستحيل» و «تلويحة الأيادي المتعبة» و «أمّي تطارد قاتلها» عن عمر «63»عاماً، في 22/&rlm&rlm12/&rlm&rlm2004 بعد معركة مريرة مع المرض، تاركاً فوق مائدة الحياة، ترجمات لروائع الأدب العالمي مثل: «تقرير إلى غريكو» لكازانتزاكيس و «الألياذة» لهوميروس و»الرحلة إلى الشرق» لهرمان هيسّه، والعديد من روائع المسرحيات، والأعمال الشعرية والفكرية، والمسرحية، والمقالات الصحفية.

هذه الشذريات مستمدة من كتابيه «دفاعاً عن الجنون» و «حيونة الإنسان» وبعض الحوارات الصحفية.

إننا ننهض عن مائدة العمر ولم نشبع &rlm.. تركنا فوقها منسف أحلام.. &rlm نحن أكملنا مدار العمر... فرساناً، وقد متنا شباباً.

من ديوان «كتابة الموت»