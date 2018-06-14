«جستيفاي» يبحث عن انتصارات جديدة

دبي (الاتحاد)

أكد ملاك بطل التاج الثلاثي الأميركي رقم 13 الجواد «جستيفاي»، أن الجواد سيواصل مشواره في السباقات خلال هذا العام، على الرغم من الاتفاقية المليونية لحقوق الإنتاج لهذا الجواد.

وقال ليوت والدن، المدير التنفيذي ومدير السباقات في وينستار فارم، التي تمتلك حصة أغلبية من الحصان مع تشاينا كلوب: نتطلع لمشاركة الحصان الذي أصبح اسماً مألوفاً لجمهور عريض من عشاق الفروسية والسباقات، ونتطلع إلى السباقات القادمة بنفس القدر الذي يتوقعه ويتمناه الجمهور، وأن يحقق المزيد من الانتصارات والتتويج.

وأضاف: السؤال المطروح بقوة الآن حول بطل التاج الثلاثي غير المهزوم، ما هو شكل مشاركاته ومهامه المقبلة، وهذا ما سيتم الإفصاح عنه بعد الجلوس مع المدرب بوب بافرت.

ويمكن قياس مستوى الإنجاز الذي حققه «جستيفاي»، الذي أصبح البطل رقم الـ 13 للتاج الثلاثي الأميركي في بيلمونت بارك، من منظور أنه لم يشارك في أي سباق قبل 18 فبراير من هذا العام.