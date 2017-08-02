مسرحيون ومثقفون وكتّاب لـ «الاتحاد الثقافي»: المهرجانات المسـرحيَّة ثريَّة وإنْ اعتراها النَّقْص

استطلاع محمود عبد الله

منذ مطلع الثمانينيات أقيمت في الإمارات مهرجانات مسرحية عدّة، أتاحت مع الوقت ظهور فرق مسرحية عديدة، أصبحت القلب النّابض لحراك فني متجدد عند المبدعين، فيما شكّلت هذه المهرجانات امتداداً طبيعياً لما يحدث في المشهد الثقافي، وهو ما ساهم أيضاً في بناء حالة فنية منفتحة على الثقافة العربية والعالمية.

ويلاحظ المتابع للمشهد المسرحي أن هناك من المهرجانات التي تنظم في الدولة، منها على سبيل المثال: مهرجان أيام الشارقة المسرحية، مهرجان المسرح الخليجي، مهرجان مسرح دبي للشباب، مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مهرجان المسرح العربي، مهرجان الفجيرة للمونودراما، مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة، مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، مهرجان خورفكان المسرحي، مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، مهرجان نادي مليحة المسرحي، مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي..

وكما يبدو فالمهرجانات كثيرة ومتنوعة، بعضها ما زال صامداً بالزّخم والطموح نفسهما، وبعضها لم يتبق منه سوى الاسم، لكن السؤال المهم هنا: ما الذي غيّرته هذه المهرجانات في الواقع الثقافي الإماراتي؟ وهل كرّست تقاليد ثقافية تؤسس لرؤى مستقبلية في الوعي والمعرفة؟.

«الاتحاد الثقافي» تحدث إلى مجموعة من المسرحيين والمثقفين والكتّاب للوقوف على آرائهم في هذه القضية: