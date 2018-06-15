النرويجية «متا» أحدث الوجوه

لندن (الاتحاد)

شهدت الجولة الماضية من البطولة مشاركة 19 متسابقاً، وارتفع العدد إلى 20 في جولة لندن مع مشاركة ودخول المتسابقة النرويجية متا كنيجبرج في أول حضور لها في منافسات الفورمولا-1، المتسابقة التي تبلغ من العمر 28 ربيعاً، شاركت في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 لست سنوات متتالية، قبل أن تقرر خوض تجربة الفورمولا-1 والدخول لعالم المحترفين الكبار في المنافسة.

وبحضور متا فإن عدد الإناث قد زاد في المنافسة، خاصة بوجود النرويجية ميريت ستروموي والتي تشارك منذ 10 سنوات في البطولة، وانضمام الألمانية سيميوني في الجولة الأولى والماضية للمرة الأولى كمتسابقة رئيسية، وحضور متا لتصبح المتسابقة رقم 3 على مستوى الإناث في البطولة.