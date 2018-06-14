زوارق أبوظبي تتصدر المشهد في جولة لندن

خالد السعدي (لندن)

تنطلق اليوم فعاليات جائزة لندن الكبرى للزوارق السريعة للفورمولا-1 الجولة الثانية من بطولة العالم 2018، والتي يحتضنها رصيف فيكتوريا في شرق العاصمة البريطانية لندن على مياه نهر التايمز، بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمهم نجوم الإمارات في فريق أبوظبي الذي يتصدر المشهد في هذه الجولة، إلى جانب زوارق الفيكتوري تيم، وتتضمن الجولة كذلك سباقي الفورمولا-2 والفورمولا-4، مع عودة السباق إلى لندن بعد غياب استمر 33 عاماً منذ آخر جولة أقيمت في عام 1985.

ويدخل فريق أبوظبي بطموحات أكبر مع النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى التي أقيمت في البرتغال، عندما تفوق بإحراز المركزين الأول والثاني ولقب جولة الافتتاح عبر ثاني القمزي وشون تورنتي، وهو التفوق الصريح الذي يبدأ به الفريق ثاني الجولات بصدارة الترتيب العام، بالإضافة إلى صدارة الزمن الأفضل ولقب الفرق، حيث يسعى الفريق إلى الاحتفاظ بلقب البطولة بحكم أنه حامله.

وتبدأ المرحلة التمهيدية اليوم مع الفحص الفني للزوارق والتسجيل الرسمي والتجارب الحرة، تمهيداً للدخول المراحل الحاسمة بداية من يوم غد الذي يشهد إجراء التجارب الرسمية ثم تصفيات سباق السرعة التي يتحدد على ضوئها المنطلقين في السباق الرئيس، والمقرر أن يقام يوم الأحد.

وكان فريق أبوظبي قد وصل قبل يومين إلى لندن لتجهيز وتعديل الزوارق للجولة، وأيضاً الإشراف الفني على سير العمل في خيمة الفريق، حيث يحتاج الفريق إلى مواصل الجولة الثانية بالإبداع نفسه الذي بدأ به الموسم في الجولة الأولى.