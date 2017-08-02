ملكة سبأ.. أو الحلم المريب!

لا نعلم عنها الشّيء الكثير، شأنها في ذلك شأن حوّاء أو ليليت، هيكات أو سيرسي، ملكة اللّيل أو بهجة النّهار. قد تكون عاشت في القرن العاشــر قبل الميلاد، في بلاد العرب السّعيدة، الواقعة باليمن الحاليّ. وكم كثر هم أولئك الذين انبهروا بها حدّ الوله والافتتان. وقد نذكر من بين هؤلاء في زمننا الحاضر أندري مالرو، المغامر المتمرّد على الغرب، الذي لم يصمد أمام سطوة سحرها، وغواية التعرّف على مدينة الرّمال التي فيها تكثّف سرّها. وقد كتب بخصوصها:"نحن نعرف ملكة سـبأ من خلال مصدرين، الإنجيل والقرآن. وفي الحقيقة أنّ الآلهة وحدها هي التي كتبت عنها. قد نـرفض حقيقة وجودها، وقد نعتبرها محض أسطورة، ولكن ما حقيقة تلك المدينة التي نقلت إلينا أسطورتها وأخبارها، والتي توجد رغم ذلك بأرض اليمن؟ في تلك الوضعيّة البينيّة، حيث يتداخل الواقعي بالأسطوريّ، وحيث يمتزج التّاريخ بالخرافة، وحيث يغدو خطاب الآلهة رجع صدى لما يدوّنه المؤرّخون، سوف تكون للحلم فرصة لا تضاهى كي يجنّح و يطير، وللخيال إمكانيّة أن يعيش من جديد أوديسّا فريدة ورائعة، وللفكر كي يستغرق في عالم ساحر وفاتن. ذلك أنّ صورة ملكة سبأ تظلّ في المخيال الجماعيّ، صورة نورانيّة، شديدة التوهّج. وفي ذاكرة الأجيال، صورة مشعّة وامضة، حافلة بما يدمغ إلى الأبد ذاكرة العباد: النّبوغ والحكمة.
عبقريّة ملكة سبأ
ولكن ما هي العبقريّة؟ هذا ما قاله دانيال وهو مستغرق في أفكاره. وعنده، تبدو كلّ شروط التفوّق في هذه الملكة.. مجتمعة: العزلة والحريّة، الشّغف بالمعرفة والرّؤى الجليلة والثّقة بالنّفس، بما في ذلك الاقتراب من الجنون. فما الّذي قد ينقص حينئذ؟ لعلّه العنصر الإنساني؟ لعلّه القليل من الإحساس والحنين والمحبّة؟ وتلك حقّا فرضيّة مرتجلة.
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لنرتجل نحن بدورنا... فكما عند دانيال، كانت العزلة في الموعد مع النّبوغ في مملكة سبأ. قطعا، إنّه لبإمكاننا تخيّل الملكة وسط حاشيتها وخدمها، ومع ذلك، لن يكون بمقدورنا عزلها عن مشهد كان يُفرِّدها ويعزلها عمّا هو عاديّ في هذا العالم. تراها العين وكأنّها مخلوقة يلفّها ضباب خياليّ تتوّجه هالة رمليّة، حيث تتقاطع السّماء والأرض. وتحجب الصّحراء بسرابها اختلاجات قلبها، فإذا بأحلامنا ترفع إلى مرتبة المثال تلك التي كانت تائهة، وكأنّها في مكان آخر، في فضاء موهوب للشّفافيّة. كمخلوقة نلمحها في خلوتها من وراء سياج الحديقة، تزرع ملكة سبأ في كلّ واحد منّا بذور الدّهشة و الإرباك. وإحساسنا بأنّها متنائية في مخيّلتنا الشّاردة، ليرتبط بفهمنا للعزلة، الذي يتداخل فيه الشّعور بالانطواء والإحساس بالمتفلّت الذي لا يطال.
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