متنائية في مخيّلتنا الشّاردة ملكة سبأ.. أو الحلم المريب!



تاريخ النشر: الخميس 03 أغسطس 2017 ترجمة - أحمد حميدة لا نعلم عنها الشّيء الكثير، شأنها في ذلك شأن حوّاء أو ليليت، هيكات أو سيرسي، ملكة اللّيل أو بهجة النّهار. قد تكون عاشت في القرن العاشــر قبل الميلاد، في بلاد العرب السّعيدة، الواقعة باليمن الحاليّ. وكم كثر هم أولئك الذين انبهروا بها حدّ الوله والافتتان. وقد نذكر من بين هؤلاء في زمننا الحاضر أندري مالرو، المغامر المتمرّد على الغرب، الذي لم يصمد أمام سطوة سحرها، وغواية التعرّف على مدينة الرّمال التي فيها تكثّف سرّها. وقد كتب بخصوصها:"نحن نعرف ملكة سـبأ من خلال مصدرين، الإنجيل والقرآن. وفي الحقيقة أنّ الآلهة وحدها هي التي كتبت عنها. قد نـرفض حقيقة وجودها، وقد نعتبرها محض أسطورة، ولكن ما حقيقة تلك المدينة التي نقلت إلينا أسطورتها وأخبارها، والتي توجد رغم ذلك بأرض اليمن؟ في تلك الوضعيّة البينيّة، حيث يتداخل الواقعي بالأسطوريّ، وحيث يمتزج التّاريخ بالخرافة، وحيث يغدو خطاب الآلهة رجع صدى لما يدوّنه المؤرّخون، سوف تكون للحلم فرصة لا تضاهى كي يجنّح و يطير، وللخيال إمكانيّة أن يعيش من جديد أوديسّا فريدة ورائعة، وللفكر كي يستغرق في عالم ساحر وفاتن. ذلك أنّ صورة ملكة سبأ تظلّ في المخيال الجماعيّ، صورة نورانيّة، شديدة التوهّج. وفي ذاكرة الأجيال، صورة مشعّة وامضة، حافلة بما يدمغ إلى الأبد ذاكرة العباد: النّبوغ والحكمة. عبقريّة ملكة سبأ ولكن ما هي العبقريّة؟ هذا ما قاله دانيال وهو مستغرق في أفكاره. وعنده، تبدو كلّ شروط التفوّق في هذه الملكة.. مجتمعة: العزلة والحريّة، الشّغف بالمعرفة والرّؤى الجليلة والثّقة بالنّفس، بما في ذلك الاقتراب من الجنون. فما الّذي قد ينقص حينئذ؟ لعلّه العنصر الإنساني؟ لعلّه القليل من الإحساس والحنين والمحبّة؟ وتلك حقّا فرضيّة مرتجلة. (توماس مانّ/ في بيت النبي) لنرتجل نحن بدورنا... فكما عند دانيال، كانت العزلة في الموعد مع النّبوغ في مملكة سبأ. قطعا، إنّه لبإمكاننا تخيّل الملكة وسط حاشيتها وخدمها، ومع ذلك، لن يكون بمقدورنا عزلها عن مشهد كان يُفرِّدها ويعزلها عمّا هو عاديّ في هذا العالم. تراها العين وكأنّها مخلوقة يلفّها ضباب خياليّ تتوّجه هالة رمليّة، حيث تتقاطع السّماء والأرض. وتحجب الصّحراء بسرابها اختلاجات قلبها، فإذا بأحلامنا ترفع إلى مرتبة المثال تلك التي كانت تائهة، وكأنّها في مكان آخر، في فضاء موهوب للشّفافيّة. كمخلوقة نلمحها في خلوتها من وراء سياج الحديقة، تزرع ملكة سبأ في كلّ واحد منّا بذور الدّهشة و الإرباك. وإحساسنا بأنّها متنائية في مخيّلتنا الشّاردة، ليرتبط بفهمنا للعزلة، الذي يتداخل فيه الشّعور بالانطواء والإحساس بالمتفلّت الذي لا يطال. على أنّ ملكة سبأ لا ترى نفسها ضحيّة للصّحـراء. ففيها كانت تحظى بحريّة مطلقة، تسمح بالإفصاح عن تشبّثها بالحريّة، لها وللآخرين. وخلافا لبعض الملكات المستبدّات، لا تلزم شعبها بأيّما إكـراه، بل هي عاجزة على ذلك. ويكفي أن نتأمّل أسلوبها في إدارة الحكم، حتّى نتبيّن مساحة الاستقلاليّة التي كانت تمنحها لمُقاربْ، كبير الكهنة و السّاهر على وحدة المملكة. كما كانت واثقة من تلقائيّة الفطرة، وعدالة قانونها الطّبيعيّ. وذلك القانون هو الذي يبرّر رحلتها لملاقاة سليمان، رحلة كانت عبارة عن مسيرة قسريّة، بها سوف تديم حياة يحكمها طقس التّرحال. ذلك أنّ مكانها الحقيقيّ، وكانت تعرف ذلك وتشعر به، ليس بين جدران قصرها في مأرب، وإنّما على مسالك التّجارة بين قانا وغزّة. والسّفـر كان بالنّسبة إليها مصدرا لكشوفات مثيرة للدّهشة، يجعلهـا تنفتح على الآخرين، ويساعدها على تعميق معرفتها بنفسها، وإثبات شخصيّتها. ينبغي أن نتخيّلها بفكرها المتيقّظ، وذكائها الحادّ، وهي مبتهجة بالمظهر الأنـوف لرجال القوافل، بمقلة العين السّاخرة لمرافقيهم المحدّبين، وبالحركة الطّبيعيّة لمسيرة وئيدة في ضياء القمر. كان حديثها سهلا، وهي الشّغوفة باللّغات، حدّ أنّها شرعت في تعلّم اللّغة المصريّة.. وكانت بذلك قادرة على الانتفاع من لقاءاتها بغرباء الأوطان القريبة. وقيل أنّه لا حد لحبّ الاستطلاع لديها، وإن كان ذلك ليزعج البعض، كما يذكّرنا جيرار دي نرفال، وهو ينقل إلينا رأي الكاهن صادوكْ، نجيّ سليمان. "كانت ملكة سبأ (أو بلقيس في القرآن) متعلّمة، ويبدو أنّ كهنة الصّابئة مكّنـوها من معرفة أشياء، لا ينبغي لملك تربّى وفق قواعد حكيمة أن يعرفها". وسليمان ذاته، حين امتُحن بالمسائل التي عرضتها بلقيس، سوف ينتقل من مفاجأة إلى أخرى. حقّا.. لقد كانت بارعة في فنّ المناظـرة الخطابيّة، وفي الألعاب الفكريّة. وعلى غرار أوديب القاهر لأبي الهول والمحرّر لأهالي طيبة، كانت تصنع حياة ثانية، وكانت خبرتها في التّعاطي مع الألغاز قد هزّت حياة سليمان، الذي غدا يدرك أنه يلتقي امـرأة فذّة وفريدة. وحتّى وإن كان "كتاب الملوك" في العهد القديم، يشير إلى أنّه كانت لـ"سليمان" سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليلة، فإنّ لقب "الملكة" كان لا يجدر بغير ملكة سبأ. فللمرأة الاستثنائيّة، امتياز اللّقب. ... المزيد