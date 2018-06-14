«سيتي» يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة أرسنال

لندن (د ب أ)

يستهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة مضيفه أرسنال في الجولة الأولى من الموسم المقبل الذي ينطلق 11 أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته رابطة الدوري.

وبعد ذلك، سيخوض فريق مانشستر سيتي، الذي يدربه جوسيب جوارديولا، أول مباراة على أرضه أمام فريق هيديرسفيلد، ثم يحل بعدها ضيفاً على ولفرهامبتون.

ويفتتح مانشستر يونايتد، وصيف الدوري الموسم الماضي، مبارياته أمام ضيفه ليستر سيتي، بينما يحل توتنهام ضيفاً على نيوكاسل، فيما يستضيف ليفربول فريق ويستهام.

ويلعب فريقان من ثلاثة فرق صعدت للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهما ولفرهامبتون وفولهام على أرضيهما أمام إيفرتون وكريستال بالاس على الترتيب، فيما يحل كارديف سيتي ضيفاً على بورنموث.

وستقام أول مباراة لتوتنهام على أرضه، أمام فولهام يوم 18 أغسطس، بملعب ويمبلي، ولكن مباراة توتنهام الأولى التي ستقام في ملعبه الجديد ستكون أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة التي ستقام يومي 15 و16 سبتمبر المقبل.

وقال دانيل ليفي رئيس توتنهام في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي: سعيد للغاية لأنني أعلن ميعاد أول مباراة لنا على ملعبنا الجديد، وأضاف: جماهيرنا كانت داعماً كبيراً لنا خلال فترة صعبة ولكن مهمة للغاية.