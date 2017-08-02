تقويض فوكو!

عبد الدايم السلامي

بأسلوبٍ لغويٍّ مُغْرٍ فيه مَزْجٌ أليفٌ بين بلاغة جُمْلة عَصْر الأنوار وشفافيةِ الجُملة الفرنسية الجديدة، وبجُرأةٍ فكريّةٍ جارحةٍ لجسدِ الموروث الثقافي الأوروبي ومُحرِجَة ليقينياته وثوابته الحاكمة لمجالات الجنون والحقيقة والجنسانية والعدالة والسُّلطة والنفسانيات، وبتفكيكٍ ماهرٍ للبِنْياتِ المعرفيَّةِ المُوجِّهة للسُّلوك الفردي وتبيُّنِ ما بينها من وصالٍ وانفصالٍ، اخترق الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1926-1984) جُدرانَ الفكر الفلسفي من منتصف القرن العشرين إلى بداية القرن الحادي والعشرين، وحيَّرَ هَدْأةَ قِيَمه بعمقِ ما طرح من أسئلة، حتى صار اسمُه من ألمَعِ الأسماء الفكرية المُعاصِرة حركةً في الدراسات الإنسانية الراهنة، ومن أكثرها ترحُّلاً بين الجغرافيات البشريّة وبين لغاتها. غير أنّ اتساعَ هذه الشهرةِ لا يُخفِي وَلَعَ معاصِريه بنقد أطروحاته ومنهجه.

عاش ميشال فوكو حياتَه محمولاً على قلقٍ كبيرٍ جعله كثيرَ الحركةِ في الأرض وفي التاريخِ باحثا فيهما عن حقيقة يَطْمئنّ إليها، بل قُلْ باحثا فيهما عن حقيقة يُطَمْئِنّ بها قلبَه، وهو ما نُلفي له صورةً في تشبيهِه عملَه الفكريَّ وحفرياتِه لتاريخ العصر الكلاسيكي الأوروبي بعمل والدِه الطبيبِ الجَرَّاح، حيث يقول: «أرسم على بياض الورقِ العلاماتِ العنيفةَ ذاتَها التي كان يرسمها والدي على أجساد الآخرين عند إجرائه عملياتٍ جراحيةً لهم. لقد حوّلتُ مِشْرَطَ الطبيبِ إلى قَلَم للكتابة».

ويبدو أن قلقَ فوكو يعود إلى أمريْن: أوّلهما علاقتُه المُرّةُ بجسده وما يُعانيه من كَدَمات نفسيّة تعود أسبابها إلى «مثلية» أجبرته على القيام بمحاولتيْ انتحار، وطوّحت به في عالَم الإيدز وانتهت به إلى الموت، وثانيهما شعوره بكونه مستهدفًا بسهامِ نخبة من أعلام الفكر المجايلين له مِمّن انبروا ينقدون آراءَه وينتقدون مواقفَه الشخصيةَ المُتضاربةَ التي بدا فيها ستالينيا شيوعيا في العام 1950، ومناهضًا للشيوعية بعد أن منعته مخابرات بودابست العام 1955 من دخول البلاد والعمل فيها ملحقا ثقافيا لفرنسا، ورافضا للسياسة خلال العام 1960، ويساريًّا متشدِّدًا العام 1970، ومواليا لحكومة الملالي في طهران العام 1979، ومازوشيا خلال سنوات إقامته في أميركا، ومناضلا حقوقيا العام 1982.

بنيويٌّ ضدّ البنيوية

وصف جون بول سارتر في حديثه لمجلة «لارك» (L&rsquoarc, no 30) مواطنَه ميشال فوكو بكونه مفكِّرًا معاديًا للماركسيّة، وبأنه «فاقدٌ للحِسِّ التاريخي» في قراءته التاريخَ الغربيَّ، بل إنّ كتابَه «الكلمات والأشياء» ذو رهان سياسيّ «يقوم على رفض التاريخ كتجربة (براكسيس)، ومن ثَمَّ فإنّ المستهدَف منه هو الماركسية»، وأضاف سارتر بأنّ فوكو «يُفضّل البنيوية الباردة على حساب دفء التجربة البشرية» ويسعى في كتابه هذا «إلى خلق أيديولوجيا جديدة، هي بمثابة السدّ الأخير الذي تُقيمه البورجوازية ضدّ ماركس». وخصّص رائد المدرسة البنيويّة في علم النفس السويسري جان بياجيه في كتابه «البنيوية» فصلاً كاملاً لنقد منهجية فوكو البحثية قال فيه: «اعتمد فوكو الحَدْسَ والارتجال والتكهّن عوضا عن المنهجية العلمية»، ووصفه بأنه «بنيويّ مُزَيّف»، و»بنيويّ ضدّ البنيويّة».