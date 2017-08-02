كيف نقرأ العنف الأصولي

د. عبد الجواد يسن

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كتب ميشيل فلاين، المستشار السابق للأمن القومي الأميركي «نحن في حرب عالمية ضد حركة مسيانية هايلة لأناس شريرين يستلهم معظمهم ايديولوجيا شمولية هي الإسلام الراديكالي».

هذه الأيديولوجيا تجمع في سياق تحليلي واحد بين الأحزاب السياسية الإسلامية، والجهاديين السنة، والثوريين الشيعة. هناك «قتلة متعصبون يحملون نيابة عن حضارة فاشلة».

ينتمي فلاين إلى تيار متنامي في الغرب (خصوصا في اميركا بعد 11/&rlm&rlm9) ينظر الى الأصولية الإسلامية ككتلة واحدة متعددة الأوجه، تحركها بالأساس دوافع ومثيرات دينية اكثر منها سياسية. ليس ثمة فوارق جوهرية بين داعش، والقاعدة، والإخوان، والأحزاب الإسلامية التي ترفع شعارات سياسية، جميعها يصدر عن مرجعية دينية واحدة، ويسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي النهائي ذاته وهو دولة الخلافة. الحركات الإسلامية المتطرفة تعكس طبيعة الإسلام كدين راديكالي عنيف. يضم هذا التيار محللين وسياسيين أيديولوجيين حاملين لفكرة صراع الحضارات، التي عادت تعبر عن ذاتها بوضوح بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر.

في تيار مقابل تفصل بعض المقاربات التحليلية بين الإسلام كدين (سلمي نسبة إلى مباديه الكلية) والحركات الإسلامية كجماعات سياسية قد تمارس العنف في سياقات اجتماعية/&rlm&rlm اقتصادية/&rlm&rlm ثقافية غير مواتية. ثمة فوارق واضحة داخل الحركة الإسلامية بين جماعات عنيفة واخرى معتدلة او اقل عنفا. البعد السياسي الاجتماعي حاضر في تحليل الظاهرة علي حساب البعد الأيديولوجي (الديني) الذي يتم تغييبه او تاخيره.