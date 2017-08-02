العثور على رفات متنزه بعد 30 عاما على وفاته

أ ف ب

عثر على رفات متنزه ألماني قضى قبل 30 عاما عندما كان يتسلق جبال الألب السويسرية، محجوزا جزئيا في الجليد، على ما أوضح الشرطة اليوم الأربعاء.



وعثر على البقايا البشرية هذه متسلقان يوم 25 يوليو، على ما أفادت شرطة كانتون فاليه في بيان.



وكان المتسلقان باشرا الصعود إلى جبل لاغينهورن (4010 أمتار). وعند وصولهم إلى ارتفاع 3499 مترا، قررا العودة أدراجهما بسبب سوء الأحوال الجوية.



واكتشفا عندها "يدا وحذاء"، على ما أوضحت الشرطة.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، لم تتمكن فرق الإنقاذ من التدخل في اليوم نفسه.



وفي 26 يوليو، تمكن المسعفون والشرطة من انتشال "الرفات المحجوز جزئيا في الجليد" ونقلوها بمروحية إلى معهد التعليم الطبي في برن حيث حددت هوية الضحية رسميا.

وهو ألماني مولود في العام 1943 اختفى في 11 أغسطس 1987 عندما كان يقوم بنزهة.



وفي منتصف يوليو، عثر على جثتي زوجين اختفيا قبل 75 عاما في جبال ديابليريتس في جنوب سويسرا في الجليد أيضا.



وتم اكتشاف جثتي الزوجين خلال زيارة تفقد لمصعد تزلج كهربائي.