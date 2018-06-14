«رولز رويس» تتوقع شطب 4600 وظيفة خلال عامين

لندن (د ب ا)

أعلنت مجموعة «رولز رويس» الصناعية البريطانية أمس الخميس، توقعاتها بشطب نحو 4600 وظيفة خلال العامين المقبلين، في إطار برنامج لإعادة الهيكلة.

كما تتوقع المجموعة وصول قيمة الخفض في النفقات نتيجة إعادة الهيكلة إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنويا بنهاية2020 . وقال «وارن إيست» الرئيس التنفيذي للمجموعة «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية». وأضاف أن «هذه التغييرات سوق تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل يتجاوزن طموحاتنا للمدى القريب والتي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا.

وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».وذكرت الشركة أنها تتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة على مدى العامين المقبلين إلى شطب نحو 4600 وظيفة أغلبها في بريطانيا التي تتركز فيها أغلب وظائف الإدارة والدعم الفني في المجموعة.