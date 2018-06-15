ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا الشهر الماضي

برلين (د ب ا)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا، خلال مايو الماضي بنفس مستوى البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 2.2% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% سنويا خلال أبريل الماضي، وهو ما يتفق مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 مايو الماضي. كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها معدل التضخم في ألمانيا إلى هذا المستوى في فبراير.2017

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 2.2% مقابل 1.4% خلال أبريل الماضي وهو ما يتفق أيضا مع التقديرات الأولية.

كانت أسعار الطاقة السبب الأساسي في زيادة معدل التضخم خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة خلال مايو الماضي1.8% سنوياً.