الاتحاد الأوروبي: زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة لـ %32 في 2030

بروكسل (د ب أ)

وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة نسبة الهدف الذي ينشده للطاقة المتجددة، لتكون نسبتها 32 بالمئة من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، وذلك في اتفاق تم التوصل إليه في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، عقب مفاوضات بين المفوضية الأوروبية ونواب البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكتب ميجيل أرياس كانيت، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «تم الاتفاق على هدف جديد بالوصول إلى نسبة 32 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030»، مضيفاً: «إن مصادر الطاقة المتجددة جيدة بالنسبة لأوروبا، واليوم أصبحت أوروبا جيدة في مجال الطاقة المتجددة».

وقال إن «هذا الاتفاق يعد نصراً تم تحقيقه بصعوبة، في إطار جهودنا من أجل فتح الإمكانات الحقيقية للتحول إلى الطاقة النظيفة في أوروبا».

وكانت المفوضية اقترحت في البداية هدفاً أكثر تواضعاً، بتحقيق نسبة 27 بالمئة، بينما أراد البرلمان الأوروبي تحقيق نسبة 35 بالمئة. وفي الوقت الحالي، تبلغ حصة الطاقة المتجددة نحو 17 بالمئة من الاستهلاك العام في الاتحاد الأوروبي.